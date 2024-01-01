Sabahat Akkıraz Şarkı Sözleri
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Kınalı Kar
Sabahat Akkıraz
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Ötelerde Bak Bir Köy Var
Güneşi Az, Eksik Bahar
Ayırmışlar Seni Beni
Unuttun Mu Köyünü Yar
Göğe Doğru Avcum Kanar
Duam Sana, Alma Nazar
Sensiz Geçen Günlerime
Hasret Ektim Azar Azar
Kınalı Kar Kınalı Kar
Sende Büyük Bir Ahım Var
Gelinlerin Güveylerin
Kavuşmaz Mı Yüce Dağlar
Nar Çiçeğim, Masal Yüzlüm
Teni Goncam, Kömür Gözlüm
Kınan Karda Bitecekse
Varsın Alsın Beni Ölüm