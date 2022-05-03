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Kıraç
100. Yıl Şarkısı
100. Yıl Şarkısı
Anadolu Rock
150 Parça | 08:51:01
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01
100. Yıl Şarkısı
Kıraç
02:39
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02
Yıllar Sonra
Kıraç
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kıraç
Besteci:
Kıraç
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03
Gidiyorum
Kıraç
04:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tufan Kıraç
Besteci:
Tufan Kıraç
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04
Çayır Çimen Geze
Kıraç
03:19
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05
Yıkık
Kıraç
05:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Yaşar Oğuzcan
Besteci:
Kıraç
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06
Uzaklar
Kıraç
01:58
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07
Gelincik Çılgın Aşkım
Kıraç
02:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsmet Nedim
Besteci:
İsmet Nedim
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08
Aşk Perisi
Kıraç
02:31
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09
Yollar
Kıraç
01:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sefa Karademiz
Besteci:
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