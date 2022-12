Sen bir nefes aldığım her an Sen bir özlem içimde hep buram buram Kimse anlamaz bende aşkını Sen bir çocuk gülen, yerinde durmayan *** Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Yükseliyor bayrağın arşa Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Yazdırdık ismini dağa taşa *** 100 yıl önce doğdu şanlı efsane 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe 100 yıl önce doğdu şanlı efsane 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe *** Kalbim senin, seninle çarpıyor Bir tek seninle gülüp senle ağlıyor Sen gönlümün eşsiz aşkısın Her yerde her zaman yanıp parıldıyor *** Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Yükseliyor bayrağın arşa Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Yazdırdık ismini dağa taşa *** 100 yıl önce doğdu şanlı efsane 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe 100 yıl önce doğdu şanlı efsane 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe

Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim And içelim