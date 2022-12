Kara gözlüm kar yağdırdın başıma Acımadın yarim yarim gözüm yaşına Sevdan ile yandım derdin ile yandım yandım Yar ateşine Sen de benim gibi gibi yan ahu gözlüm Yan kara gözlüm Sinem cerrah cerrah yaram kanıyor Gönül her deminde yar yar seni arıyor Gözlerim dünyayı gözlerim cihanı yar yar Bir hoş görüyor Çekildi gözümden can ahu gözlüm Can kara gözlüm Bir garibim yar yar yandım ateşte Şeyda bülbül gibi yar yar kaldım ateşte Adını söylerim adını söylerim yar yar En son nefeste Dünyadan vazgeçtim can ahu gözlüm Can kara gözlüm

Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak, gör halini *** Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak, gör halini *** Gel güzelim, beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktı beni *** Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktı beni *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur zalimin kızı Annene bak, gör halini *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur zalimin kızı Annene bak, gör halini