hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı ve artık herşey için çok geç demek için belkide çok geç şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş yıllar olmuş bin parça çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda gözde olsa ne fayda oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim diyen ama kapkara biryer heryanı sardı bende birtek can kaldı coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan taşlı yollardan geçtim yalan olmuş serden nar kokulu yardan herşeyimden vazgeçtim oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim diyen ama kapkara biryer her yanı sardı bende birtek can kaldı coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan taşlı yollardan geçtim yalan olmuş serden nar kokulu yardan herşeyimden vazgeçtim şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş yıllar olmuş bin parça çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda gözde olsa ne fayda