-
Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir
Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir
Aman Ayşam yaman Ayşam
Dağlar bağı duman Ayşam
Dağlar bağı duman olsa
Seni burada komam Ayşam
Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
Selviye benzettim yarin boyunu
Aman Ayşam yaman Ayşam
Dağlar bağı duman Ayşam
Dağlar bağı duman olsa
Seni burada komam Ayşam
-
Özledim seni
Buralara gediğinden beri
Özledim güneşi
Buraları gördüğümden beri
***
Amanın aman yandırdın beni
Bıktım bu hallere koydurdun beni
Amanın aman yandırdın beni
Güldün yüzüme kandırdın beni offf
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
***
Özledim güneşi
Buralara hiç doğmuyor
Bana bir dost gönder buralarda hiç olmuyor
***
Amanın aman yandırdın beni
Bıktım bu hallere koydurdun beni
Amanın aman yandırdın beni
Güldün yüzüme kandırdın beni off
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
***
Seviyorum seni
Elbette yapamam sensiz
Üstelik bu devirde
Söyle ne kadar samimiyiz
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
-
Biz istersek dağları un
Demiri yün
Kılıcı kın ederiz
***
Biz gidersek dağları delip
Yüreği ezip
Her şeyi silip gideriz
***
Biz istersek dikeni gül
Nefreti kül
Yüreği tül ederiz
***
Biz seversek geceyi gün
Bugünü dün
Sevdayı düğün ederiz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
***
Biz istersek dağları un
Demiri yün
Kılıcı kın ederiz
***
Biz gidersek dağları delip
Yüreği ezip
Her şeyi silip gideriz
***
Biz istersek dikeni gül
Nefreti kül
Yüreği tül ederiz
***
Biz seversek geceyi gün
Bugünü dün
Sevdayı düğün ederiz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
-
Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Sakin sakin, sabah altı
Doyasıya şimdi, kavuşmak zamanı
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkımı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Senin bana kızgınlığın
Boş söz sevmeyen kadın kırgınlığın
***
Yokluğun desem bir başka
Beni zaten uyku tutmaz
Gece uykuları bitti bize
Gündüz rüyası bu afife
***
Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Gündüz rüyası bu afife
-
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Ben aslında seviyorum dedim mi
***
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Bırakalım artık
Ben mi yoksa sen mi daha delisin
Sensiz olmaz artık
Bunu sende bilirsin
***
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Ben aslında seviyorum dedim mi
***
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
-
Biliniyor şarkıların sırası bizde
Biliniyor, hayat bizden razıdır
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır
***
Beni artık kimseler aramasın
Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
Biliniyor şarkıların sırası bizde
Biliniyor, hayat bizden razıdır
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır
***
Beni artık kimseler aramasın
Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın
***
Gözyaşları gizlenir
İdare edilir durum
İstesek de istemesek de beraberiz yavrum
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
***
Orman değiliz artık
Milli parkız
***
Şimdi
Bir çok sayfasını atlayarak bitirdiğim şu kitabın
Başından başlayabilirim ve sonsuz gözyaşlarım
***
Gözyaşları gizlenir
İdare edilir durum
İstesek de istemesek de beraberiz yavrum
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
-
Bir zamanlar fırtınalar estirirdim
Eskisi gibi değilim şimdi değiştim
Kumarım yoktur kavga etmem
Her gece barlara gitmem
***
Ne bileyim ben
Ah ne bileyim ben
***
Bir kuş kanatlanır şu gönlümden
Çırpınır çırpınır da uçamaz
Gene bir davet çıkarsa senden
Dönerim bilirsin aşığım
Aşıklar kaçamaz
Aşıklar kaçamaz
***
İnsan olmak yetmez
Yetmiyor zaten
Süpermen süpermen olmak lazım bazen
***
Nasıl da yeniden aşık oldum ben
Bu sevda bambaşka avare eden
Ne bileyim ben
***
Şimdi benim Adım n'olur n’olmaz
Bu işler artık bana inan ki koymaz
Birinde az muhabbet, kiminde naz
Sende ne var, bende biraz
***
Ne bileyim ben
Ah ne bileyim ben
***
İnsan olmak yetmez
Yetmiyor zaten
Süpermen süpermen olmak lazım bazen
-
Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
O neydi o
***
Kendi kendime neler ettim
Boşu boşuna bir telaş
Kaç kere ölmek istedim ama
Sevişirken yavaş yavaş
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
O neydi o
İçimizdeki deprem
-
Bıktım usandım bu hataları tekrarlamaktan
Onun bunun adına film olmaktan
Özendim bezendim her seferinde
Bu defa acaba olur mu diye
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Hambalele yambaleyo voooohh leyya
Hambalele yambaleyo ooo oof off
Yarabbim, of yarabbim
***
Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı
Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi
Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım
Durumlar eşit değildi, olmadı
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Hambalele yambaleyo voooohh leyya
Hambalele yambaleyo ooo oof off
Yarabbim, of yarabbim
-
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
***
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Yeniden başlasam bu sefer korkmadan
Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
***
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
-
Bir günah ardından bakıyor yüzün
Seni sevdiğime değmez gibisin
O kadar mağrur ki kupkuru sesin
Başını sen asla eğmez gibisin
***
Yenilip bu aşkı terk etmek de var
Günbegün gururu tüketmek de var
Kaçarak saklanıp hükmetmek de var
Hangisi olursa gelmez gibisin
***
Unutmak gerekli başlamak için
Başımı göğsüne yaslamak için
Günahı günahla yıkamak için
Gidersem affetmez silmez gibisin
-
Aşkta böyle
Derinlere inmeseydim
Sevenlerden, başka türlü sevmeseydim
Tapar gibi yüzüne yüz sürmeseydim
Geceleri yollarına düşmeseydim
***
Vurgun yedim
Bu sevdadan vurgun yedim
***
Haram edip
Uykuları bölmeseydim
İhanetin hoş görürdüm bilmeseydim
Hain değil, zalim değil vicdansızsın
Taş yürekli olduğunu bilemedim
***
Vurgun yedim
Bu sevdadan vurgun yedim