Anne Karlı dağların ardı gurbetmiş Burda elin kahrı bitmiyor anne Duydum ki gözyaşın ümidi kesmiş Oğlun bu gurbette yanıyor anne Duydum ki gözyaşın ümidi kesmiş Oğlun bu gurbette yanıyor anne *** Hasretin her gece bağırımı dağlar Başımda bir duman karalar bağlar Gelecektim bu yaz geçti sonbahar Oğlun bu gurbette batıyor anne Gelecektim bu yaz geçti sonbahar Oğlun bu gurbette batıyor anne Taşlı yolların sonu gelmezmiş Çektiğim acılar bitmiyor anne Gurbetin kahrını çeken bilirmiş Gençliğim boşyere geçiyor anne Gurbetin kahrını çeken bilirmiş Gençliğim boşyere geçiyor anne *** Hasretin her gece bağırımı dağlar Başımda bir duman karalar bağlar Gelecektim bu yaz geçti sonbahar Oğlun bu gurbette batıyor anne Gelecektim bu yaz geçti sonbahar Oğlun bu gurbette batıyor anne

Ağla Suları kurumuş nehir gibiyim Daha baştan yorulmuş durur gibiyim Bundan sonra sonumu görür gibiyim Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla Bundan sonra sonumu görür gibiyim Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla *** Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Şu akılsız başınla, daha çok ağla Şu talihsiz başınla, daha çok ağla *** Gidelim gönlüm bu eller bize yaramaz Kör olası kahpe devran durmaz durulmaz Bundan sonra burada sesin duyulmaz Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla Bundan sonra burada sesin duyulmaz Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla *** Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Şu akılsız başınla, daha çok ağla Şu talihsiz başınla, daha çok ağla *** Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Ağla yüreğim ağla, karalar bağla Şu akılsız başınla, daha çok ağla Şu talihsiz başınla, daha çok ağla

Nice Yıllara Beyaz güller, boş kadehler, ürperen bir mum Bu gece buyum Hayalinle içmek varmış bir gün kaderde Çok güzelsin biliyorum uzak bir kentte Gülüşün bende doğum gününde *** Dilek tuttum can bağladım kuru dallara, kuru dallara İki gözüm hayırsızım nice yıllara, nice yıllara *** Usul usul gözlerimden süzülür yaşlar Anladım ki son nefeste bitermiş aşklar Dualarım senin için sen bilmesen de Mutluluklar diliyorum doğum gününde

Sevgilim Seni seviyorum desem de sakın inanma Şimdi seni sevmelerime kulak asma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Git artık burdan Burdan uzaklaş Bir daha bana uğrama Yaklaşma hakkın yok buna *** Git artık burdan Burdan uzaklaş Bir daha bana uğrama Yaklaşma hakkın yok buna *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sana ne yalanlar söyledim, neler ettim Oysa güzel duygularını fark etmedim *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Git artık burdan Burdan uzaklaş Bir daha bana uğrama Yaklaşma hakkın yok buna *** Git artık burdan Burdan uzaklaş Bir daha bana uğrama Yaklaşma hakkın yok buna *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma *** Sevgilim kanma gözyaşlarıma Bakma sen şarkılarıma Sakın inanma

Ayrılmam Senden Ayrılmam senden Çünkü sen bana kadarsın Yola gelme şu dünyaya inandığım Bağlandığım kadınsın *** Ayrılmam senden Çünkü sen bana kadarsın Yola gelme şu dünyaya inandığım Bağlandığım kadınsın *** Sen bütün gizli düşlerim Sen sen en aydınlık yerim Ömrümce beklediğim Sen kaderimsin Sen her halime katlanan Sen masalımda kahraman Senden sonrası yalan dayanamam Ayrılmam ayrılmam Ayrılmam sevdiğim senden Ölsem ben sen diye diye Gitmem gidemem bile bile Ayrılmam senden göz göre göre *** Ölsem ben sen diye diye Gitmem gidemem bile bile Ayrılmam senden göz göre göre Ayrılmam senden göz göre göre *** Ayrılmam senden Çünkü sen bana kadarsın Yola gelme şu dünyaya inandığım Bağlandığım kadınsın *** Ayrılmam senden Çünkü sen bana kadarsın Yola gelme şu dünyaya inandığım Bağlandığım kadınsın *** Sen bütün gizli düşlerim Sen sen en aydınlık yerim Ömrümce beklediğim Sen kaderimsin Sen her halime katlanan Sen masalımda kahraman Senden sonrası yalan dayanamam Ayrılmam ayrılmam Ayrılmam sevdiğim senden Ölsem ben sen diye diye Gitmem gidemem bile bile Ayrılmam senden göz göre göre *** Ölsem ben sen diye diye Gitmem gidemem bile bile Ayrılmam senden göz göre göre Ayrılmam senden göz göre göre

Ne Olur Ne olur beni affet sevgilim Senden başka yok emelim Sen benimsin ben de senin Seni istiyor şu kaderim *** Bak çiçeklere hep senin için açar Yaşarım seninle sonsuza kadar Acı verme bana acı verme aşkıma Geri dön bir tanem Son bir şans daha *** Seni son defa görmeden Doyasıya sevmeden Nasıl uçtun gittin elimden Elimden elimden *** Demek buymuş aşk denen Sevmesini bilmeden Nasıl uçtun gittin Vurdun sen yüreğimden Can evimden *** Ne olur beni affet sevdiğim Senden başka yok emelim Sen benimsin ben de senin Seni istiyor şu kaderim *** Bak çiçeklere hep senin için açar Yaşarım seninle sonsuza kadar Acı verme bana acı verme aşkıma Geri dön bir tanem son bir şans daha *** Seni son defa görmeden Doyasıya sevmeden Nasıl uçtun gittin elimden Elimden elimden *** Demek buymuş aşk denen Sevmesini bilmeden Nasıl uçtun gittin Vurdun sen yüreğimden Can evimden

Ayrılmayalım Her akşam yattığında dört duvarın arasında Sessiz sessiz ağlarsın yalnızlığın koynunda Acı veren bu günleri unutursun zamanla Kötü gider güzel kalır yaraların kuruyunca *** İşte o an dudakların susar, dinler kalbini Birer birer yakarsın aynalarda kendini Gel dönelim kıyısından, cehennemin kapısından Henüz daha uçmadan uçurumdan, uçurumdan *** Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim *** Kader bize son kez güler mi? Bilmedim diye beni mahkûm eder mi? Kader bize son kez güler mi? Bilmedim bebeğim... *** Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim *** Kader bize son kez güler mi? Bilmedim diye beni mahkûm eder mi? Kader bize son kez güler mi? Bilmedim bebeğim... *** Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim *** Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim, dönelim sevgilim Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim...

Dönemem Dün gece düşümde bir çocuk gördüm Bakıyordu uzaklardan(ağlıyordu) Dün gece düşümde öyle içli Tanıdık bir şey söylüyordu Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kırgın Harcadığım o yılların Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kızgın Harcadığım o yılların Dönemem artık ben o yıllara gücüm yok Dönemem artık ben yenildim hepten Dönemem artık ben o yıllara gücüm yok Dönemem artık ben yenildim

Vazgeçemem Kendimi senle başlamışım Sanki sensiz hiç olmamışım Ben çoktan sana bulanmışım Şimdi gidemem *** Olmuyor Neyi sarsam, sarmıyor Yetmiyor Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem Gidemem *** Sözlerin Yalan olsa da gözlerin Yaban baksa da yeminlerin Yalan olsa da, gidemem *** Olmuyor Neyi sarsam, sarmıyor Yetmiyor Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem *** Vazgeçemem Bu yüzden vazgeçemem Yarım kaldı, canım diyemem *** Vazgeçemem Bu yüzden vazgeçemem Yarım kaldı, canım diyemem *** Kendimi senle başlamışım Sanki sensiz hiç olmamışım Ben çoktan sana bulanmışım Şimdi gidemem *** Olmuyor Neyi sarsam, sarmıyor Yetmiyor Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem Gidemem *** Sözlerin Yalan olsa da gözlerin Yaban baksa da yeminlerin Yalan olsa da, gidemem *** Olmuyor Neyi sarsam, sarmıyor Yetmiyor Ne cümlem, ne cümlem, ne kelimem, ne hecem *** Vazgeçemem Bu yüzden vazgeçemem Yarım kaldı, canım diyemem *** Vazgeçemem, vazgeçemem Bu yüzden, bu yüzden vazgeçemem Yarım kaldı, canım diyemem *** Vazgeçemem, vazgeçemem Bu yüzden, bu yüzden vazgeçemem Yarım kaldı, canım diyemem