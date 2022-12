Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz