Aşk Umut Hüsran | Zerda Şarkı Sözleri
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Kıraç
Aşk Umut Hüsran | Zerda
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Zerda'm Ankara'da olmaya can atıyorum
Mutlaka kazanmalıyım şu sınavı ne büyük şehir dimi?
Osman'ın penceresinden bakınca böyle kocaman bir ışık seli görürsün
Keşke sende görseydin
...
Ben, ben sanmıştım ki bir gün benim olacaksın
Bir gün evimin baş köşesinde oturacaksın
Doya doya seyredeceğim seni
Yanımdan ayrılmayacaksın
Artık bitti değil mi?
Yoksul ...
Belki bidaha yüzünü bilem göremeyeceğim senin
O herif kaçırır seni burdan
Hoş bende aynını yapardım ya
Bi he deseydin
Bi yüreğinden geçirebilseydin beni ah ah
Varımı yoğumu satar alır götürürdüm seni
İsteseydin teee Firizan'a kadar götürürdüm seni