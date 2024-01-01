Zerda'm Ankara'da olmaya can atıyorum Mutlaka kazanmalıyım şu sınavı ne büyük şehir dimi? Osman'ın penceresinden bakınca böyle kocaman bir ışık seli görürsün Keşke sende görseydin ... Ben, ben sanmıştım ki bir gün benim olacaksın Bir gün evimin baş köşesinde oturacaksın Doya doya seyredeceğim seni Yanımdan ayrılmayacaksın Artık bitti değil mi? Yoksul ... Belki bidaha yüzünü bilem göremeyeceğim senin O herif kaçırır seni burdan Hoş bende aynını yapardım ya Bi he deseydin Bi yüreğinden geçirebilseydin beni ah ah Varımı yoğumu satar alır götürürdüm seni İsteseydin teee Firizan'a kadar götürürdüm seni