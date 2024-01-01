Bir mektup yolla, sevdiğim Gözyaşın seliyle yolla Gecenin kollarında tutuşan yıldızlarla Yana yana bana yolla Uzayıp giden yolları Düğüm düğüm bana yolla Akıp giden yılları, başı karlı dağları Sıra sıra bana yolla Ne bir ah et ayrılıktan Ne bir sitem yalnızlıktan Ürperirsen karanlıktan Gece gece bana yolla Üşüdüğüm geceleri Dinmek bilmez acıları Boynu bükük goncaları Dere dere bana yolla Bir mektup yolla, sevdiğim Yağmurun sesiyle yolla Anılar damla damla düşerken saçlarına Hece hece bana yolla Olmasın gözlerinde yaş Bulutları bana yolla Masmavi denizlere hasret nehirler gibi Aka aka bana yolla Ne bir ah et ayrılıktan Ne bir sitem yalnızlıktan Ürperirsen karanlıktan Gece gece bana yolla Üşüdüğüm geceleri Dinmek bilmez acıları Boynu bükük goncaları Dere dere bana yolla