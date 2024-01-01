Bana Yolla Şarkı Sözleri
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Bir mektup yolla, sevdiğim
Gözyaşın seliyle yolla
Gecenin kollarında tutuşan yıldızlarla
Yana yana bana yolla
Uzayıp giden yolları
Düğüm düğüm bana yolla
Akıp giden yılları, başı karlı dağları
Sıra sıra bana yolla
Ne bir ah et ayrılıktan
Ne bir sitem yalnızlıktan
Ürperirsen karanlıktan
Gece gece bana yolla
Üşüdüğüm geceleri
Dinmek bilmez acıları
Boynu bükük goncaları
Dere dere bana yolla
Bir mektup yolla, sevdiğim
Yağmurun sesiyle yolla
Anılar damla damla düşerken saçlarına
Hece hece bana yolla
Olmasın gözlerinde yaş
Bulutları bana yolla
Masmavi denizlere hasret nehirler gibi
Aka aka bana yolla
Ne bir ah et ayrılıktan
Ne bir sitem yalnızlıktan
Ürperirsen karanlıktan
Gece gece bana yolla
Üşüdüğüm geceleri
Dinmek bilmez acıları
Boynu bükük goncaları
Dere dere bana yolla