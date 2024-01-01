Benim Yolum Onlar kaçmadı yoldan Onlar kaç kere yandı,yine dayandı Onlar benim yolumun yolcularıydı Bu yol çok uzundur,çok ıssızdır,çok yalnızdır Zindanları çıldırtıcı,gardiyanlar çok amansızdır Bu yol bir ışık için bin ateşle yananlarındır Onlar ki hep masallarda, şarkılarda yaşayanlardır. Mahşer karanlığımdan,zalim yalnızlığımdan,cahil korkularımdan Seni kim kurtaracak sanıyorsun Bundan bütün kızgınlığım,bundan tüm karamsarlığım Bundan kırgınım,bundan hırçınım Umudum bir tek sensin tanrım Onlar rüzgarlarıyla geldi geçti bu yoldan defalarca Onlar göçüp gitti çığlıklarıyla Bu yol çok uzundur,çok ıssızdır,çok yalnızdır Zindanları çıldırtıcı,gardiyanlar çok amansızdır Bu yol bir ışık için bin ateşle yananlarındır Onlar ki hep masallarda, şarkılarda yaşayanlardır. Mahşer karanlığımdan,zalim yalnızlığımdan,cahil korkularımdan Seni kim kurtaracak sanıyorsun Bundan bütün kızgınlığım,bundan tüm karamsarlığım Bundan kırgınım,bundan hırçınım Umudum bir tek sensin tanrım

Ya Seninle Ya Sensiz Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz

Yıkık Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir deli otlar büyüyor içimde Sancılıyım, yorgunum, kederliyim Bu halini sevdim, gitme kal Çamurlar çirkefler içindeyim *** Bir deli otlar büyüyor içimde Sancılıyım, yorgunum, kederliyim Bu halini sevdim, gitme kal Çamurlar çirkefler içindeyim *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum

Arabesk Günler Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince *** Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince *** Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen *** Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen

Sana Mecburum Ayrılık isteme ne olur benden Ben seni sevmişim sana mecburum Ne gelirse gelsin senin elinden Ben seni sevmişim sana mecburum *** Hasretin elinden çekemem zulüm Ben sana vurgunum sana mecburum Seni kaybetmektir en büyük korkum Tut elimi bırakma sana mecburum *** Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim Sana vurgun sana tutkun sana mecburum *** Ayrılmak istesem, ayrılamam ki Ben sana tutuklu, sana mecburum Ne yapsam bu dertten kurtulamam ki Ben sana muhtacım sana mecburum *** Hiç kimse alamaz senin yerini Ben senle doğmuşum sana mecburum Gerçeğe döndürdün hayallerimi Tek sana aitim sana mecburum *** Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim Sana vurgun sana tutkun sana mecburum

Utangaç Seni ilk gördügüm andan beri Yitirdim ben öncesini Dönemzdim artik geri Öylece kalakaldim Olur da geçiyorken görürsün ya Bir bakarsin seversin ya Bekledim hep dualarla Olmadi yapamadim Utanmasam yikilmasam Yanmasam susmasam konussam Senle küçük bir çocugum Gözlerim bir yudum Hem masalsin hem gerçeksin Sen hep süreceksin

Bu Akşam Sarhoşum Kıraç Kıraç Bu akşam sarhoşum • Benim Yolum - 2007 Paylaşmak Yazı tipi boyutu Orijinal Türkçe Bu akşam sarhoşum sözleri Bu Akşam Sarhoşum Bu akşam sarhoşum Sana içtim doyasıya Bir kadeh gözIerine Bir kadeh dudakIarına Bir eIveda diyişin varki yandı aIev aIev ayrıIıkIar SaçIarında tutuştu bütün sevdaIar Sen git durma ağIasada gözIerim Sana güIümseyeceğim Bu akşam sarhoşum Bir deniz kenarında Bir göIerinin mavisi Birde vedan akIımda O eIveda deyişin var ki yandı aIev aIev ayrıIıkIar SaçIarında tutuştu bütün sevdaIar Sen git durma ağIasada gözIerim Sana güIümseyeceğim Sen git durma ağIasada gözIerim Sana güIümseyeceğim,sana güIümseyeceğim

İster Sev İster Sevme Sen sevmezsin sevemezsin Sevsen bile itiraf edemezsin Oysa sen benimsin benimsin Bil ki sen benimsin benimsin Kaderimsin Seni nasıl sevdiğimi İşte gör işte gör işte gör İster sev ister sevme Düşte gör düşte gör

Zarife Otobanda bir güzel Adına E5'li Zarife derler Zamandan elbise biçer Yaşamamış dar gelir Anılardan don giyer Unutmamış bol gelir Söylesene Zarife: "Otoban yol mudur? Yaşam otoban mıdır?" Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Otobanda bir güzel Adına E5'li Zarife derler Zamandan elbise biçer Yaşamamış dar gelir Anılardan don giyer Unutmamış bol gelir Söylesene Zarife: "Otoban yol mudur? Yaşam otoban mıdır?" Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Otobanda bir güzel Adına E5'li Zarife derler Otoban üstünden geçer Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife dostun var mıdır? Hey Zarife, Zarife Zarife (Zarife) Zarife Zarife Zarife Zarife Zarife Zarife Zarife

Hayalimdeki Resim O anda anladım olmuyor sensiz... Bu daha ilk günü ağladım sessiz... Alışmak çok zor sensizliğe imkansız... Her yerinde sen varsın bu evin..! Duyuyorum pişmanım diyor sesin...! Acılar benim artık acılar..! Görecekmiş gibi seni gözlerim... Tutacakmış gibi seni ellerim... Ama yoksun sen..! Sen benim nefesim... Hayalimdeki resim..! Aşkı anlatan sesimsin..? Hiç batmayan güneşim... Bitmeyen hasretim..! Hayattaki tek eşim... Ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımdan...! Böylemi başlamıştık seninle... Böylemi bitecekti... Herşeyimi verdiğim o sevgilim, bırakıp gidecekti... Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden usul usul yaklaşıp yanıma... Sarılıverecekmişsin gibi o anda boynuma... Görecekmiş gibi seni gözlerim... Tutacakmış gibi seni ellerim... Ama yoksun sen..! Sen benim nefesim... Hayalimdeki resim..! Aşkı anlatan sesimsin..? Hiç batmayan güneşim... Bitmeyen hasretim..! Hayattaki tek eşim... Ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımdan...

Dayan Dayan pes etme yüreğim dayan Acılar gün gelir biter inan Neler çektin yüzyıllarca Onu bekledin asırlarca Sonunda doğacaktır bir gün güneş Kararan bahtına ne olur yüreğim dayan Biliyorum sabrın kalmadı Sana bir türlü inanan olmadı Kurudum beklemekten Telef oldum düşünmekten Yine de bekle sen vardır bir yerde Sesini bir duyan ne olur yüreğim dayan Yalnızlık sensin kendinde gizlisin İçinde bir yer var sen ona aitsin Uyan yüreğim ne olur uyan Uyan şu derin uykudan Kurtul artık korkulardan Başka dostun yok rüzgârdan Evin yok yurdun yok kardeşin yok Anan baba gücün yok Ne olur yüreğim inan Yüreğim dayan Yüreğim dayan

Yoruldum Yoruldum beklemekten, deliler gibi sevmekten yar Bıktım artık özlemekten ,yinede haber yok senden yar Ayağım zincirlerle bağlanmışım çöllerde yar Sorar herkes nerelerde, bana yalancı dedirtme yar Ben yalnız senle varım ,sensiz bomboşluktayım yar Sen bir çağır ben uçarım ,hazır bekliyor kollarım yar Gel coştu duygularım ,yalnız senden anlarım yar Sana açık bütün kapılarım ,girde dinsin ağrılarım yar Duy artık bu sesimi ,yazdım göğe ismini yar Kaybettim ben tüm gücümü, ne olur görsem yüzünü yar Sen benim ışığımsın, karanlığa paydosum yar Dualarım kabul olsun ,gel içime güneşler doğsun yar Rüyamda gördüm seni, tutamadım elini yar Vurdum yollara kendimi, belki bulurum izini yar Ateşlerde yanarım, kurumuş topraklarım yar Bir tek seninle kanarım ,gelde sönsün yangınlarım yar Duy artık bu sesimi, yazdım göğe ismini yar Kaybettim ben tüm gücümü, ne olur görsem yüzünü yar Rüyamda gördüm seni, tutamadım elini yar Vurdum yollara kendimi, belki bulurum izini yar