-
Onlar kaçmadı yoldan
Onlar kaç kere yandı,yine dayandı
Onlar benim yolumun yolcularıydı
Bu yol çok uzundur,çok ıssızdır,çok yalnızdır
Zindanları çıldırtıcı,gardiyanlar çok amansızdır
Bu yol bir ışık için bin ateşle yananlarındır
Onlar ki hep masallarda, şarkılarda yaşayanlardır.
Mahşer karanlığımdan,zalim yalnızlığımdan,cahil korkularımdan
Seni kim kurtaracak sanıyorsun
Bundan bütün kızgınlığım,bundan tüm karamsarlığım
Bundan kırgınım,bundan hırçınım
Umudum bir tek sensin tanrım
Onlar rüzgarlarıyla geldi geçti bu yoldan defalarca
Onlar göçüp gitti çığlıklarıyla
Bu yol çok uzundur,çok ıssızdır,çok yalnızdır
Zindanları çıldırtıcı,gardiyanlar çok amansızdır
Bu yol bir ışık için bin ateşle yananlarındır
Onlar ki hep masallarda, şarkılarda yaşayanlardır.
Mahşer karanlığımdan,zalim yalnızlığımdan,cahil korkularımdan
Seni kim kurtaracak sanıyorsun
Bundan bütün kızgınlığım,bundan tüm karamsarlığım
Bundan kırgınım,bundan hırçınım
Umudum bir tek sensin tanrım
-
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
-
Bugün yıkığım biliyor musun?
Ezginim, çaresizim, umutsuzum
Bugün yıkığım biliyor musun?
Ezginim, çaresizim, umutsuzum
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir deli otlar büyüyor içimde
Sancılıyım, yorgunum, kederliyim
Bu halini sevdim, gitme kal
Çamurlar çirkefler içindeyim
***
Bir deli otlar büyüyor içimde
Sancılıyım, yorgunum, kederliyim
Bu halini sevdim, gitme kal
Çamurlar çirkefler içindeyim
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
-
Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
***
Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
***
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
***
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
-
Ayrılık isteme ne olur benden
Ben seni sevmişim sana mecburum
Ne gelirse gelsin senin elinden
Ben seni sevmişim sana mecburum
***
Hasretin elinden çekemem zulüm
Ben sana vurgunum sana mecburum
Seni kaybetmektir en büyük korkum
Tut elimi bırakma sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum
***
Ayrılmak istesem, ayrılamam ki
Ben sana tutuklu, sana mecburum
Ne yapsam bu dertten kurtulamam ki
Ben sana muhtacım sana mecburum
***
Hiç kimse alamaz senin yerini
Ben senle doğmuşum sana mecburum
Gerçeğe döndürdün hayallerimi
Tek sana aitim sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum
-
Seni ilk gördügüm andan beri
Yitirdim ben öncesini
Dönemzdim artik geri
Öylece kalakaldim
Olur da geçiyorken görürsün ya
Bir bakarsin seversin ya
Bekledim hep dualarla
Olmadi yapamadim
Utanmasam yikilmasam
Yanmasam susmasam konussam
Senle küçük bir çocugum
Gözlerim bir yudum
Hem masalsin hem gerçeksin
Sen hep süreceksin
-
Kıraç
Kıraç
Bu akşam sarhoşum • Benim Yolum - 2007
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Orijinal
Türkçe
Bu akşam sarhoşum sözleri
Bu Akşam Sarhoşum
Bu akşam sarhoşum
Sana içtim doyasıya
Bir kadeh gözIerine
Bir kadeh dudakIarına
Bir eIveda diyişin varki yandı aIev aIev ayrıIıkIar
SaçIarında tutuştu bütün sevdaIar
Sen git durma ağIasada gözIerim
Sana güIümseyeceğim
Bu akşam sarhoşum
Bir deniz kenarında
Bir göIerinin mavisi
Birde vedan akIımda
O eIveda deyişin var ki yandı aIev aIev ayrıIıkIar
SaçIarında tutuştu bütün sevdaIar
Sen git durma ağIasada gözIerim
Sana güIümseyeceğim
Sen git durma ağIasada gözIerim
Sana güIümseyeceğim,sana güIümseyeceğim
-
Sen sevmezsin sevemezsin
Sevsen bile itiraf edemezsin
Oysa sen benimsin benimsin
Bil ki sen benimsin benimsin
Kaderimsin
Seni nasıl sevdiğimi
İşte gör işte gör işte gör
İster sev ister sevme
Düşte gör düşte gör
-
Otobanda bir güzel
Adına E5'li Zarife derler
Zamandan elbise biçer
Yaşamamış dar gelir
Anılardan don giyer
Unutmamış bol gelir
Söylesene Zarife: "Otoban yol mudur?
Yaşam otoban mıdır?"
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Otobanda bir güzel
Adına E5'li Zarife derler
Zamandan elbise biçer
Yaşamamış dar gelir
Anılardan don giyer
Unutmamış bol gelir
Söylesene Zarife: "Otoban yol mudur?
Yaşam otoban mıdır?"
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Otobanda bir güzel
Adına E5'li Zarife derler
Otoban üstünden geçer
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey Zarife dostun var mıdır?
Hey
Zarife, Zarife
Zarife (Zarife)
Zarife
Zarife
Zarife
Zarife
Zarife
Zarife
Zarife
-
O anda anladım olmuyor sensiz...
Bu daha ilk günü ağladım sessiz...
Alışmak çok zor sensizliğe imkansız...
Her yerinde sen varsın bu evin..!
Duyuyorum pişmanım diyor sesin...!
Acılar benim artık acılar..!
Görecekmiş gibi seni gözlerim...
Tutacakmış gibi seni ellerim...
Ama yoksun sen..!
Sen benim nefesim...
Hayalimdeki resim..!
Aşkı anlatan sesimsin..?
Hiç batmayan güneşim...
Bitmeyen hasretim..!
Hayattaki tek eşim...
Ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımdan...!
Böylemi başlamıştık seninle...
Böylemi bitecekti...
Herşeyimi verdiğim o sevgilim, bırakıp gidecekti...
Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden usul usul yaklaşıp yanıma...
Sarılıverecekmişsin gibi o anda boynuma...
Görecekmiş gibi seni gözlerim...
Tutacakmış gibi seni ellerim...
Ama yoksun sen..!
Sen benim nefesim...
Hayalimdeki resim..!
Aşkı anlatan sesimsin..?
Hiç batmayan güneşim...
Bitmeyen hasretim..!
Hayattaki tek eşim...
Ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımdan...
-
Dayan pes etme yüreğim dayan
Acılar gün gelir biter inan
Neler çektin yüzyıllarca
Onu bekledin asırlarca
Sonunda doğacaktır bir gün güneş
Kararan bahtına ne olur yüreğim dayan
Biliyorum sabrın kalmadı
Sana bir türlü inanan olmadı
Kurudum beklemekten
Telef oldum düşünmekten
Yine de bekle sen vardır bir yerde
Sesini bir duyan ne olur yüreğim dayan
Yalnızlık sensin kendinde gizlisin
İçinde bir yer var sen ona aitsin
Uyan yüreğim ne olur uyan
Uyan şu derin uykudan
Kurtul artık korkulardan
Başka dostun yok rüzgârdan
Evin yok yurdun yok kardeşin yok
Anan baba gücün yok
Ne olur yüreğim inan
Yüreğim dayan
Yüreğim dayan
-
Yoruldum beklemekten, deliler gibi sevmekten yar
Bıktım artık özlemekten ,yinede haber yok senden yar
Ayağım zincirlerle bağlanmışım çöllerde yar
Sorar herkes nerelerde, bana yalancı dedirtme yar
Ben yalnız senle varım ,sensiz bomboşluktayım yar
Sen bir çağır ben uçarım ,hazır bekliyor kollarım yar
Gel coştu duygularım ,yalnız senden anlarım yar
Sana açık bütün kapılarım ,girde dinsin ağrılarım yar
Duy artık bu sesimi ,yazdım göğe ismini yar
Kaybettim ben tüm gücümü, ne olur görsem yüzünü yar
Sen benim ışığımsın, karanlığa paydosum yar
Dualarım kabul olsun ,gel içime güneşler doğsun yar
Rüyamda gördüm seni, tutamadım elini yar
Vurdum yollara kendimi, belki bulurum izini yar
Ateşlerde yanarım, kurumuş topraklarım yar
Bir tek seninle kanarım ,gelde sönsün yangınlarım yar
Duy artık bu sesimi, yazdım göğe ismini yar
Kaybettim ben tüm gücümü, ne olur görsem yüzünü yar
Rüyamda gördüm seni, tutamadım elini yar
Vurdum yollara kendimi, belki bulurum izini yar
-
Seyrime gel yâr efkarım derin
Sen bestesisin nafile güftenin
Seyrime gel yâr efkarım derin
Sen bestesisin nafile güftenin
Delice vuruldum ela gözlerine
Gönlüme murat ol, gir meskenime
Delice vuruldum ela gözlerine
Gönlüme murat ol, gir meskenime
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime
Hiç kimseye yoktur, yok tavizim
Bir tek sana yâr, tek sana acizim
Hiç kimseye yoktur, yok tavizim
Bir tek sana yâr, tek sana acizim
Dizdiğim o şiirler gelmez dilime
Görünce takılıyor al perçenine
Dizdiğim o şiirler gelmez dilime
Görünce takılıyor al perçenine
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime
Dizdiğim o şiirler gelmez dilime
Görünce takılıyor al perçenine
Delice vuruldum ela gözlerine
Gönlüme murat ol, gir meskenime
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime
İnan sözüme, yalan kelime
Gelmez hiç dilime, gir meskenime