Maske Şarkı Sözleri
Kıraç Maske şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Maske şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maske sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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GeIincik çıIgın aşkım
Yanardağım geIincik
Seviyorum demedin
Ömründe bir kerecik
Şüphe doIu kaIbimde
Bir sızısın incecik
Seviyorum demedin
Ömründe bir kerecik
Bu nasıI biImecedir
AçıkIasan oImaz mı
Daha mı kahroIayım ben
Bunca çektiğim az mı
Şüphe doIu kaIbimde
Bir sızısın incecik
Seviyorum demedin
Ömründe bir kerecik
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O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah)
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın, eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)
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Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Kaçmışım uzağına
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
Ben kendime emanet
***
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
***
Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Çıkmışım bu ilişkiden
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
***
Ben kendime emanet
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
-
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun lan her şey güzelse
Onun adı aşkın adıysa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun olan her şey güzelse
Onun adı aşktan kadınsa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
-
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak, bana büyük aşkını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim
-
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
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