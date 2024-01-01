Binbir Gece Şarkı Sözleri
Kıraç Binbir Gece şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Binbir Gece şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Binbir Gece sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yüzümü kaçırıp ürkek dursam da,
Aramızda derin diyarlar açsam da,
Herşeyinle bana karşı koysan da
Gözlerin saklamaz bu sevdamızı.
Korkularımla senden kaçsam da,
O simsiyah gecede kalsam da,
Biz hayatta hayatatta durdukça,
Yaşarız tende buluşmayı,kavuşmayı
Korkularımla senden kaçsam da,
O simsiyah gecede kalsam da,
Biz hayatta hayatta durdukça
Yaşarız bu aşkı,sevdayı
Ardıma bakmadan kaçıp dursam da,
Ellerim boşlukta yanlız kalsam da,
Yüreğimden seni kovalasam da,
Gözlerim saklamaz bu sevdamızı.