Yüzümü kaçırıp ürkek dursam da, Aramızda derin diyarlar açsam da, Herşeyinle bana karşı koysan da Gözlerin saklamaz bu sevdamızı. Korkularımla senden kaçsam da, O simsiyah gecede kalsam da, Biz hayatta hayatatta durdukça, Yaşarız tende buluşmayı,kavuşmayı Korkularımla senden kaçsam da, O simsiyah gecede kalsam da, Biz hayatta hayatta durdukça Yaşarız bu aşkı,sevdayı Ardıma bakmadan kaçıp dursam da, Ellerim boşlukta yanlız kalsam da, Yüreğimden seni kovalasam da, Gözlerim saklamaz bu sevdamızı.