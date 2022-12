Bir Garip Aşk Ben bir garip aşk bestesiyim Şu yüreğin güftesiyim Hiç umulmaz nerelerde Tek başıma sersefilim *** Bir garip aşk bestesiyim Öyle içten, öyle serin Akıl almaz dayanılmaz Tek başıma çok sefilim *** Ben bir garip aşk bestesiyim Bilemezsin ne haldeyim Çok uzakta bir şehirde Bıraktığın serseriyim *** Bir garip aşk bestesiyim Yalnız senin tek seninim Arama hiç başka yerde Bende gülüm aşk dediğin *** Duyulmamış hiçbir yerde Söylenmemiş kimselere Sen uyurken gecelerce Her yerinde aşk yeliyim *** Duyulmamış hiçbir yerde Söylenmemiş kimselere Sen uyurken gecelerce *** Senin, senin, senin, senin için deliyim *** Bir garip aşk bestesiyim Bilemezsin ne haldeyim Çok uzakta bir şehirde Bıraktığın serseriyim *** Bir garip aşk bestesiyim Yalnız senin tek seninim Arama hiç başka yerde Bende gülüm aşk dediğin *** Duyulmamış hiçbir yerde Söylenmemiş kimselere Sen uyurken gecelerce Her yerinde aşk yeliyim *** Duyulmamış hiçbir yerde Söylenmemiş kimselere Sen uyurken gecelerce *** Senin, senin, senin, senin için deliyim *** Bir garip aşk bestesiyim Bilemezsin ne haldeyim Çok uzakta bir şehirde Bıraktığın serseriyim *** Bir garip aşk bestesiyim Yalnız senin tek seninim Arama hiç başka yerde Bende gülüm aşk dediğin

Demo Sana ne hikâyeler anlatır Ne de kandırır Aşk bu gerçeğe mahkum İçime çekince nefes gibi Seni soluklanır Ezberim olana kadar *** Seni ne masal ne de şarkılar Anlatır canım Cümleler de bir yere kadar Ateşin eş anlamı bendeki Bu yürekte sen başkasın sonuna kadar, of *** Yıkılır fark atar, alo Senden öncekiler demo Aşk hızını hiç kesmiyor Durduğun artık yeter *** Yazılır sana bu kalp, alo Senden öncekiler demo O bakışın bana yetmiyor Durduğun artık yeter *** Sana ne hikâyeler anlatır Ne de kandırır Aşk bu gerçeğe mahkum İçime çekince nefes gibi Seni soluklanır Ezberim olana kadar *** Seni ne masal ne de şarkılar Anlatır canım Cümleler de bir yere kadar Ateşin eş anlamı bendeki Bu yürekte sen başkasın sonuna kadar, of *** Yıkılır fark atar, alo Senden öncekiler demo Aşk hızını hiç kesmiyor Durduğun artık yeter *** Yazılır sana bu kalp, alo Senden öncekiler demo O bakışın bana yetmiyor Durduğun artık yeter *** Yıkılır fark atar, alo Senden öncekiler demo Aşk hızını hiç kesmiyor Durduğun artık yeter *** Yazılır sana bu kalp, alo Senden öncekiler demo O bakışın bana yetmiyor Durduğun artık yeter

Adı İntikamdı Güvenemedi bana Ne yaptıysam ne ettiysem Pek bildiğim yoktu aslında Sabredip de gitmediysem *** Hani gönül fikirden büyük ya bazen Sığmaz ki acım sayfalara Yazıp da çizsem *** Belki bir yarası vardı Adı intikamdı Benden çok önce Belki unutmak içindi Çabuk geçer sandı Canımı yaktı *** Belki bir yarası vardı Kim olursa olsun Adı intikamdı da niye Böyle sevip yeterken Kararıp içimden bir yıldız kaydı *** Bildiğim kadarıyla Şimdi yalnız ve pişman Anlatıyorlar halini bana Onu içimden tam silerken *** Hani gönül fikirden büyük ya bazen Sığmaz ki acım sayfalara Yazıp da çizsem *** Belki bir yarası vardı Adı intikamdı Benden çok önce Belki unutmak içindi Çabuk geçer sandı Canımı yaktı *** Belki bir yarası vardı Kim olursa olsun Adı intikamdı da niye Böyle sevip yeterken Kararıp içimden bir yıldız kaydı *** Böyle sevip yeterken Kararıp içimden bir yıldız kaydı *** Böyle sevip yeterken Kararıp içimden bir yıldız kaydı *** Böyle sevip yeterken Kararıp içimden bir yıldız kaydı

Alışkanlık Yapmadığı Sürece Beni yangına atacak biri Varsa gel canım o da sen ol Hani kalbimi kıracak biri Varsa gel canım o da sen ol *** Yeter ki sahip olmadan Sev beni deli gibi Yetmese de canım Her günü farklı kurmadan Sev beni yeni gibi dursam bile *** Dışardan nasıl görünüyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece Bak bizi anlatıyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece *** Kal sana yalvarıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece Kan tutuşup yanıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece yan *** Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık *** Beni yangına atacak biri Varsa gel canım o da sen ol Hani kalbimi kıracak biri Varsa gel canım o da sen ol *** Yeter ki sahip olmadan Sev beni deli gibi Yetmese de canım Her günü farklı kurmadan Sev beni yeni gibi dursam bile *** Dışardan nasıl görünüyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece Bak bizi anlatıyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece *** Kal sana yalvarıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece Kan tutuşup yanıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece yan *** Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık *** Dışardan nasıl görünüyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece Bak bizi anlatıyorsa Alışkanlık yapmadığı sürece *** Kal sana yalvarıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece Kan tutuşup yanıyorsam Alışkanlık yapmadığı sürece yan *** Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık yapmadığı sürece bak Alışkanlık yapmadığı sürece Alışkanlık yapmadığı sürece

Ateş Et Ve Unut Tam isabet Yakışır mı Bize adalet karışır mı *** Vicdan bu vicdan Alışır mı Külfetiyle barışır mı *** Kim oyuncak ki sen oyuncusun Hakkımızda hayırlısı yok daha Belki avlanıyorken av olursun Durma çevir aşkımın namlusunu bana *** Ateş et ve unut Arkanı dön ve git Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın Başka öc alma hiç Ateş et ve unut Öylece güle güle *** Ateş et ve unut Arkanı dön ve git Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın Başka öc alma hiç Ateş et ve unut Öylece güle güle *** Tam isabet Yakışır mı Bize adalet karışır mı *** Kim oyuncak ki sen oyuncusun Hakkımızda hayırlısı yok daha Belki avlanıyorken av olursun Durma çevir aşkımın namlusunu bana *** Ateş et ve unut Arkanı dön ve git Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın Başka öc alma hiç Ateş et ve unut Öylece güle güle Ateş et ve unut Öylece güle güle

Bin Parça Kaybolur, zamanla kaybolur Kalbinde o kuytu köşelerden geçerken bak Acın orada mı, hâlâ duruyor mu? Uzayıp giden hasrete hiç benziyor mu? *** Neden bilmem ki gerçekten seven Ben değil miydim seni bir tanem? *** Kabullenip karşılandım Boyun eğdim ey sana kader Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka *** Kabullendim, karşındayım Boyun eğdim ey sana kader Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka *** Kurtulur, zamanla kurtulur Dokunur rüzgârıyla geçerken aşk Hüzün orada mı, hâlâ yanıyor mu? Bırakıp giden kalbin bizi arıyor mu? *** Neden bilmem ki gerçekten seven Ben değil miydim seni bir tanem? *** Kabullenip karşılandım Boyun eğdim ey sana kader Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka *** Kabullendim, karşındayım Boyun eğdim ey sana kader Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka *** Kaybolur, zamanla kaybolur *** Acın orada mı, hâlâ duruyor mu? Kalbinde o kuytu köşelerden geçerken bak

Çocuksun Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın Yürü devam et, beni azat et Parlayan gözlerin korkutuyor Bu ne cesaret, beni azat et *** Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem Sende kaybolmam gerek Ah dalıp gitsem çok uzaklara Seni de peşimden sürükleyemem *** Sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun E sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun *** Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın Yürü devam et, beni azat et Parlayan gözlerin korkutuyor Bu ne cesaret, beni azat et *** Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem Sende kaybolmam gerek Ah dalıp gitsem çok uzaklara Seni de peşimden sürükleyemem *** Sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun E sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun *** Sakın durma Yürü devam et Beni azat et (durma, durma, durma) *** Bu ne cesaret (of) Sakın durma, sakın durma Beni azat et (beni azat et)

Deli Yangın Yalanlar üzerine kurulu Bir aşktı bizimkisi Gururuma borçlu Seninle yok ilgisi *** Ben alıştım çoktan Bu kaçıncı kavgam Bu kaçıncı kalbimin aklıma Yenilgisi Bu kaçıncı kalbimin aklıma Yenilgisi *** Tutunduğum dallar kırıldı birer birer "Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler Bilmediler bir sana böyle deli yandım Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın *** Tutunduğum dallar kırıldı birer birer "Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler Bilmediler bir sana böyle deli yandım Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın *** Yalanlar üzerine kurulu Bir aşktı bizimkisi Gururuma borçlu Seninle yok ilgisi *** Ben alıştım çoktan Bu kaçıncı kavgam Bu kaçıncı kalbimin aklıma Yenilgisi Bu kaçıncı kalbimin aklıma Yenilgisi *** Tutunduğum dallar kırıldı birer birer "Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler Bilmediler bir sana böyle deli yandım Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın *** Tutunduğum dallar kırıldı birer birer "Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler Bilmediler bir sana böyle deli yandım Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın

En Büyük Hikaye Beni herkesten daha fazla O tanıyor çoktan beri Biliyor bütün zaaflarımı Teker teker kullanıyor *** Ve aşk hain, zayıf düşme Çok söylendim kendime Aslında en büyük hikâye İnsan yalancı kendine *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Görünür kara sevda *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Yavaş yavaş geldi pişmanlık Öyle soğuk ki yalnızlık Solgun resimler misali Zorlasam da parlamıyor *** Ve aşk hain, sakın küsme Çok söylendim kendime Aslında en büyük hikâye İnsan yalancı kendine *** Özledim o zalimin sesini soluğunu *** Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Aslında en büyük hikâye

Karizma A canım çabuk huylandın Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha Azıcık daha sabredecektin En son numaramı göstermeye fırsat vermedin bana *** Tam tersime yol aldın Süt liman denizlerde Demek ki boş yere sallandım *** A canım çabuk huylandın Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha *** Mademki karizma yapıyorsun, yap bakalım Kedi fare oyunundan birlikte zevk alalım Kurallar koyuyorsun, tatlısından koy bakalım Belki fazla zorluyorsun, hiç zorlama *** Tutarlı davransan Biraz açık olsan Yere bassa ayakların Hadi eyvallah, karizma yap *** Gözümün içine baksan Birazcık mert olsan Bi' de kızarmasa yanakların Hadi eyvallah, karizma yap *** A canım çabuk huylandın Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha Azıcık daha sabredecektin En son numaramı göstermeye fırsat vermedin bana *** Tam tersime yol aldın Süt liman denizlerde Demek ki boş yere sallandım *** A canım çabuk huylandın Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha *** Mademki karizma yapıyorsun, yap bakalım Kedi fare oyunundan birlikte zevk alalım Kurallar koyuyorsun, tatlısından koy bakalım Belki fazla zorluyorsun, hiç zorlama *** Tutarlı davransan Biraz açık olsan Yere bassa ayakların Hadi eyvallah, karizma yap *** Gözümün içine baksan Birazcık mert olsan Bir de kızarmasa yanakların Hadi eyvallah, karizma yap *** Karizma yap Karizma yap Karizma yap Yap da görelim bir daha *** Karizma yap Karizma yap Karizma yap Yap da görelim bir daha *** Tutarlı davransan Biraz açık olsan Yere bassa ayakların Hadi eyvallah, karizma yap *** Gözümün içine baksan Birazcık mert olsan Bir de kızarmasa yanakların Hadi eyvallah, karizma yap

Sörf Nereden öğrendin acaba? Bu akıllı lafları Biri söylemeli acilen sana Yaptığın gafları *** Herkes kendinden yana Ben aşkı savunurken Nasıl güveneyim ben sana Kalbimi acıtırken *** Farklı bakıyoruz hayata Aşk sana göre bir oyun Öyle değilse, yalansa Hadi kolaysa ruhunla soyun *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bi' dalgaysan Çok iyi sörf yaparım *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bir dalgaysan Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım *** Nereden öğrendin acaba? Bu akıllı lafları Biri söylemeli acilen sana Yaptığın gafları *** Herkes kendinden yana ben aşkı savunurken Ben aşkı savunurken Nasıl güveneyim ben sana Kalbimi acıtırken *** Farklı bakıyoruz hayata Aşk sana göre bir oyun Öyle değilse, yalansa Hadi kolaysa ruhunla soyun *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bir dalgaysan Çok iyi sörf yaparım *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bir dalgaysan Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bir dalgaysan Çok iyi sörf yaparım *** Hayal değilsen, gerçeksen Seninle sonuna kadar varım Ama sadece küçük bir dalgaysan Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım