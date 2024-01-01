Bende daha neler neler var Aşk pınarı ve mutluluklar Emret hepsi senin yar Bir evet de dar gelsin buralar Bizi söylesin tüm şarkılar Emret açılsın kapılar Düşmüşüm tam ortasındayım yar Bana yalnız senden çare var Sensiz olmaz gülüm yarınlar Umarım senin de bağrın yanar Her yerini sancılar sarar Beni anlarsın o zaman yar Gel benimle ömrünce mutlu ol Sende benim gibi aşkla dol Zor sevgilim sensiz olmak zor Bir tanem sen sen kaçan Bütün uykularım Sen en kötü alışkanlığım Sen başımın büyük belası

Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Al bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bak bu yürek sevgilim Bir ömür geçsede yine esirin İster öldür ister güldür bebeğim İnan ki değişmez bende sevgin Sen henüz açmamış bir çiçeksin İçinde bir meltem sıcak bir nefessin Dinle bize birbirimiz lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Al bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bak bu yürek sevgilim Bir ömür geçse de yine esirin İster öldür ister güldür bebeğim İnan ki değişmez bende sevgin Sen henüz açmamış bir çiçeksin İçinde bir meltem sıcak bir nefessin Dinle bize birbirimize lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Dinle bize birbirimiz lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay