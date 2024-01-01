Bombili Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Şu dereler, şu düzler Aman, aman, aman Kem küm dökülen sözler Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Yine mi sürmelendi? Aman, aman, aman Ocak söndüren gözler Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom (haydi) Sivas'tan aldım bakır Aman, aman, aman Yosmam, gözlerin çakır Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom O çakır gözlerine Aman, aman, aman Kurban olsun bu fakir Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom (of) Şu derenin bükleri Aman, aman, aman Ötüşür keklikleri Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Hiç aklımdan çıkmıyor Aman, aman, aman Yârimin dedikleri Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom Bombili, bili-bili-bom, bom Bombili, bili-bili-bom

Çık Hayatımdan Senin olduğun cennete bile girmem Senin olduğun cennete bile girmem *** Kara gördüğüme beyaz diyemem Diyemem, diyemem Ölürüm de sana boyun eğmem *** Kara gördüğüme beyaz diyemem Diyemem, diyemem Ölürüm de sana boyun eğmem *** Çık, çık, çık hayatımdan Çık çık çık, çık dünyamdan Yalanlarını al, dolanlarını al Çık hayatımdan *** Yalanlarını al, dolanlarını al Çık hayatımdan *** Çık, çık, çık hayatımdan Çık çık çık, çık dünyamdan Yalanlarını al, dolanlarını al Çık hayatımdan *** Senin olduğun cennete bile girmem Senin olduğun cennete bile girmem *** Kara gördüğüme beyaz diyemem Diyemem, diyemem Veririm kelleni önünde eğilmem *** Kara gördüğüme beyaz diyemem Diyemem, diyemem Veririm kelleni önünde eğilmem *** Çık, çık, çık hayatımdan Çık çık çık, çık dünyamdan Yalanlarını al, dolanlarını al Çık hayatımdan *** Çık, çık, çık hayatımdan Çık çık çık, çık dünyamdan Yalanlarını al, dolanlarını al Çık hayatımdan *** Yalanlarını al dolanlarını al Çık hayatımdan

Bana Yolla Bir mektup yolla, sevdiğim Gözyaşın seliyle yolla Gecenin kollarında tutuşan yıldızlarla Yana yana bana yolla Uzayıp giden yolları Düğüm düğüm bana yolla Akıp giden yılları, başı karlı dağları Sıra sıra bana yolla Ne bir ah et ayrılıktan Ne bir sitem yalnızlıktan Ürperirsen karanlıktan Gece gece bana yolla Üşüdüğüm geceleri Dinmek bilmez acıları Boynu bükük goncaları Dere dere bana yolla Bir mektup yolla, sevdiğim Yağmurun sesiyle yolla Anılar damla damla düşerken saçlarına Hece hece bana yolla Olmasın gözlerinde yaş Bulutları bana yolla Masmavi denizlere hasret nehirler gibi Aka aka bana yolla Ne bir ah et ayrılıktan Ne bir sitem yalnızlıktan Ürperirsen karanlıktan Gece gece bana yolla Üşüdüğüm geceleri Dinmek bilmez acıları Boynu bükük goncaları Dere dere bana yolla

Dünya Geçmişin ağır kapıları Korkusu uykusunda azılı Ve ölümün aralayıp açtığı Yavaş kanayıp tutamadığım dünya Binbir dilde bir adımı Altın harfleriyle yazılmış dünya Yanlış atılmış bir zarı Uyanmaya sebepsizmiş dünya Sen kulak asma, bunlara bakma Aldanma kimseye, yalnız da kalma Yoksa dünya döner Ve sen ardından yar olamazsın Sen kulak asma, bunlara bakma Aldanma kimseye, yalnız da kalma Yoksa dünya döner Ve sen ardından yar olamazsın Yar olamazsın Geçmişin ağır kapıları Korkusu uykusunda azılı Ve ölümün aralayıp açtığı Yavaş kanayıp tutamadığım dünya Binbir dilde bir adımı Altın harfleriyle yazılmış dünya Yanlış atılmış bir zarı Uyanmaya sebepsizmiş dünya Sen kulak asma, bunlara bakma Aldanma kimseye, yalnız da kalma Yoksa dünya döner Ve sen ardından yar olamazsın Sen kulak asma, bunlara bakma Aldanma kimseye, yalnız da kalma Yoksa dünya döner Ve sen ardından yar olamazsın Yar olamazsın Sen kulak asma, bunlara bakma Aldanma kimseye, yalnız da kalma Yoksa dünya döner Ve sen ardından yar olamazsın Yar olamazsın Yar olamazsın Yar olamazsın

Fistan Saçının bileğine urgan olayım Pembe beyaz tenine yorgan olayım Bir ateş düşer içine O ben olayım Bir ateş düşer içine O ben olayım Al beni yanına Al beni yarim Bir ateş düşer içine O ben olayım Al beni yanına Al beni yarim Fistanını kaldırma Kız beni huylandırma Bakmam gözün yaşına Şeytanı uyandırma O kırmızı dudağında al ben olayım Salınarak yürüdüğün yol ben olayım İnsafa gelsin baban erin olayım Al beni yanına Al beni yarim Fistanını kaldırma Kız beni huylandırma Bakmam gözün yaşına Şeytanı uyandırma

Kalbin Tek Arkadaşı (Akustik) Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı Siliverse gözümden akan şu yaşı Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı Siliverse gözümden akan şu yaşı Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı Aşsa bütün dağları aşsa da gelse Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı Aşsa bütün dağları aşsa da gelse Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Düşse karlı yollara düşse de gelse

Kalbin Tek Arkadaşı Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı Siliverse gözümden akan şu yaşı Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı Siliverse gözümden akan şu yaşı Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı Aşsa bütün dağları aşsa da gelse Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı Aşsa bütün dağları aşsa da gelse Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam Saçlarını öpsem öpsem koklasam Uyusam göğsünde sarıp saklasam O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Gözümü hiç kırpmasam Düşse karlı yollara düşse de gelse O gül yüzü seyretsem Düşse karlı yollara düşse de gelse

Mecnundan Öte Yandım, pervaneyim Şimdi divaneyim Bu aşktan öleyim Mecnundan öteyim Düşse göğsüme başı Unutsam suyu, aşı Dönsem, "Leyla, Leyla" diye Sonra bulsam aşkı Dönsem, "Leyla, Leyla" diye Sonra bulsam aşkı Bir ben var ki benden öte "Bil" diyemez, yürek şaşkın Bir ben var ki benden öte "Bil" diyemez, yürek şaşkın Yandım, pervaneyim Şimdi divaneyim Bu aşktan öleyim Mecnundan öteyim Koşsa yolları, gelse Aşsa dağları, delse "N'olur söyle, söyle", diye Figan etse aşkı "Ne olur söyle, söyle", diye Figan etse aşkı Bir ben var ki benden öte "Bil" diyemez, yürek şaşkın Bir ben var ki benden öte "Bil" diyemez, yürek şaşkın Yandım, pervaneyim Şimdi divaneyim Bu aşktan öleyim Mecnundan öteyim Yandım, pervaneyim Şimdi divaneyim Bu aşktan öleyim Mecnundan öteyim Yandım, pervaneyim Şimdi divaneyim Bu aşktan öleyim Mecnundan öteyim

Saklı Gülüş Gül suya değdi, boynunu eğdi Ay kuruldu yine tahtına Masada bir ben, bir de özlem İçiyorum kara bahtıma Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır Şu kadarcık yok sitemim Yokluğunu da severim Yıllar yüzüme tutunur Çizgiler gelme ihtimalin Şu kadarcık yok sitemim Yokluğunu da severim Yıllar yüzüme tutunur Çizgiler gelme ihtimalin Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır Şu kadarcık yok sitemim Yokluğunu da severim Yıllar yüzüme tutunur Çizgiler gelme ihtimalin Şu kadarcık yok sitemim Yokluğunu da severim Yıllar yüzüme tutunur Çizgiler gelme ihtimalin Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır Benim gönüllü yanışım Pervaneyi utandırır Senin o saklı gülüşün Azrail'i dost sandırır