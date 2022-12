Ceyhan suyu akar akar bulanır derler Düz akışı bayır dolanır önüme düşer Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer *** Ölüm olsa da ucunda gidilir gidilir Cemal'ım Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer Ölüm olsa da sonunda gidilir Cemal'ım *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Ardı duman nazlı dağlar sebebim oldun Can alacak kahpe kurşun yârimi buldun Muradımı alamadan kırıldı kolum *** Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım Muradımı alamadan kırıldı kolum Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna