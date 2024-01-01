Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Al bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bak bu yürek sevgilim Bir ömür geçsede yine esirin İster öldür ister güldür bebeğim İnan ki değişmez bende sevgin Sen henüz açmamış bir çiçeksin İçinde bir meltem sıcak bir nefessin Dinle bize birbirimiz lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Al bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bu gönlüm, gönlüm senindir Çekinme bebeğim beni sevindir Bak bu yürek sevgilim Bir ömür geçse de yine esirin İster öldür ister güldür bebeğim İnan ki değişmez bende sevgin Sen henüz açmamış bir çiçeksin İçinde bir meltem sıcak bir nefessin Dinle bize birbirimize lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Dinle bize birbirimiz lazım Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım) Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay ay