Sevgiliye Şarkı Sözleri
Kıraç Sevgiliye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Sevgiliye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgiliye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Al bu gönlüm, gönlüm senindir
Çekinme bebeğim beni sevindir
Bu gönlüm, gönlüm senindir
Çekinme bebeğim beni sevindir
Bak bu yürek sevgilim
Bir ömür geçsede yine esirin
İster öldür ister güldür bebeğim
İnan ki değişmez bende sevgin
Sen henüz açmamış bir çiçeksin
İçinde bir meltem sıcak bir nefessin
Dinle bize birbirimiz lazım
Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım)
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Al bu gönlüm, gönlüm senindir
Çekinme bebeğim beni sevindir
Bu gönlüm, gönlüm senindir
Çekinme bebeğim beni sevindir
Bak bu yürek sevgilim
Bir ömür geçse de yine esirin
İster öldür ister güldür bebeğim
İnan ki değişmez bende sevgin
Sen henüz açmamış bir çiçeksin
İçinde bir meltem sıcak bir nefessin
Dinle bize birbirimize lazım
Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım)
Dinle bize birbirimiz lazım
Hadi gül gülümse benim çeşminazım (yazım)
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay
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Bende daha neler neler var
Aşk pınarı ve mutluluklar
Emret hepsi senin yar
Bir evet de dar gelsin buralar
Bizi söylesin tüm şarkılar
Emret açılsın kapılar
Düşmüşüm tam ortasındayım yar
Bana yalnız senden çare var
Sensiz olmaz gülüm yarınlar
Umarım senin de bağrın yanar
Her yerini sancılar sarar
Beni anlarsın o zaman yar
Gel benimle ömrünce mutlu ol
Sende benim gibi aşkla dol
Zor sevgilim sensiz olmak zor
Bir tanem sen sen kaçan
Bütün uykularım
Sen en kötü alışkanlığım
Sen başımın büyük belası