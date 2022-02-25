Çık Hayatımdan Şarkı Sözleri
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Senin olduğun cennete bile girmem
Senin olduğun cennete bile girmem
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Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Ölürüm de sana boyun eğmem
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Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Ölürüm de sana boyun eğmem
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Senin olduğun cennete bile girmem
Senin olduğun cennete bile girmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Veririm kelleni önünde eğilmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Veririm kelleni önünde eğilmem
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
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Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
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Yalanlarını al dolanlarını al
Çık hayatımdan
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