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Havada da kar sesi var
Başında da mor fesi var
Lele çoban, garip oğlan
Açın, bakın şu konağı
İçinde de yar sesi var
Lele çoban, garip oğlan
Mor puşuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Lele çoban, garip oğlan
Hep kuşlar da yuva yapmış
Serçe kadar olamadım
Lele çoban, garip oğlan
Ezmeyinem, büzmeyinem
Yar, bulunmaz gezmeyinen
Lele çoban, garip oğlan
Mezarımı kızlar kazsın
Altın saplı kazmayınan
Lele çoban, garip oğlan
Gül olup da açılsana
Deste deste biçilsene
Lele çoban, garip oğlan
Beni sana vermiyorlar
Adam olup kaçırsana
Lele çoban, garip oğlan
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Sanki ömrüm bir bilmece
Bitmez tükenmez geceler
Uzun uzun yollar gibi
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
Yağmur yağar hışım hışım
Aman ne belalı başım
Ne hayalim ne de düşüm
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
Bir kar yağar bir de yağmur
Geldi geçti bunca ömür
Mahzuni'nin canı demir
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
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Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşiğe de yavrum bebek beledim
Uyuttum besledim asker eledim
Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare
Bir güzel simasın aklımı alan
Aşkın ateşine de yavrum beni de yakan
Bizi kınamasın ehli din oğlan
Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare
-
Garbiyeli garbiyeli
Ne esersin deli deli
Bahçemde açılan gülü
Sen soldurdun garbiyeli
Sen soldurdun garbiyeli
***
Bahçemde açılan gülü
Sen soldurdun garbiyeli
Sen soldurdun garbiyeli
***
Garbiyeli serin eser
Deli poyraz onu keser
Yarim duyar bana küser
Sen barıştır garbiyeli
Sen barıştır garbiyeli
***
Yarim duyar bana küser
Sen barıştır garbiyeli
Sen barıştır garbiyeli
-
Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem
Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem
Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem
Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem
***
Oniki gelin sevdim aman, aman eminem
Oniki gelin sevdim aman, aman eminem
Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem
Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem
***
İndim dereye durdum aman, aman eminem
İndim dereye durdum aman, aman eminem
Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem
Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem
***
Bir güzelin uğruna aman, aman eminem
Bir güzelin uğruna aman, aman eminem
15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem
15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem
-
Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Köprüden geçemiyom, köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
-
Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynep'i bu hafta ettiler gelin
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
Zeynep bu güzellik var mı soyunda?
Elvan elvan güller biter (kokar) koynunda
Arefe gününde bayram ayında
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşüm derdine olmuşum aşık
Ağ buğday benizlim, zülfün dolaşık
Dividim kalemim yazarım
***
Öyle bir yosmanın gönlü var bende
Oy bende, yar bende
İşte ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Yüce dağ başından indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim
Bir güzelin aklını kandıramadım
Dividim kalemim yazarım
***
Öyle bir gavrunun göynü var bende
Oy bende, yar bende
İşte ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
-
Konma bülbül konma nergiz dalına nergiz dalına öldürürler
Aman aman aman aman aman bir yar yoluna bir yar yoluna bir yar yoluna
Öldürürler aman aman aman aman aman bir yar yoluna bir yar yoluna bir yar yoluna
Ben de kurban olam fidan boyuna fidan boyuna
Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
Eleşkirt′ten çıktım yüküm eriktir yüküm eriktir
Açmayın yaremi aman aman aman aman delik deliktir delik deliktir delik deliktir
Açmayın yaremi aman aman aman aman delik deliktir delik deliktir delik deliktir
Benim sevdiceğim taze firiktir taze firiktir
Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
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Fadıma′m köprüye vardım
Evlerini sadık kaldım
Fadıma'm köprüye vardım
Evlerini sadık kaldım
Ankara′ya teller saldım
Tez cevabın ver Fadıma'm
Ankara'ya teller saldım
Tez cevabın ver Fadıma′m
El, el, el Fadıma′m
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma′m
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma′m
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
Evlerinin ardı kıraç
Kıraçta yayılır turaç
Evlerinin ardı kıraç
Kıraçta yayılır turaç
Yana yana oldum kireç
Gel söndür tez Fadıma′m
Yana yana oldum kireç
Gel söndür tez Fadıma'm
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma′m
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma′m
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma′m
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
El, el, el Fadıma′m
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma′m
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Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşem suya gitmiş
Yosunları tuta tuta
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşe
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşe