Zerda (Orijinal Dizi Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Kıraç
Zerda (Orijinal Dizi Müzikleri)
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Eğriye Doğru Doğruya Eğri Yalan Dolan
Bel Bükerekten El Öperekten Şapur Şupur
Gelene Ağam Dedi Gidene Paşam Sarmaş Dolaş
Yüzlere Güldü Arkadan Sövdü Ileri Geri
Ha Ali Veli Ha Veli Ali Alışveriş
Şapkayı Attı Kavuğunu Taktı Değiş Tokuş
Sıkıyı Görünce Boynunu Eğdi Süküm Püküm
Cebeni Kolladı Başını Salladı Maaşını Toladı
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Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan
**
Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez
Tutku isterim ve delice sevmek
Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek
Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek
Ya adam gibi ya da çek git
**
Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin
Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk
Tamam o zaman
**
Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya adam gibi ya da çek git
**
Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
**
Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
**
Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
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O gece kapkaranlıktı ne ay ne de bir tek yıldız
Sanki bütün ışıklar bir yerlere saklanmıştı
Akgül yandaki odadaydı ve Şahin yalvarıyordu
Kalbim kollarına atılmak istiyordu aklım karşı koyuyordu
Oracıkta ölmek istiyordum aslında
Şahinin kollarında gözlerimi kapamak ve o zifiri geceye karışmak
Bizim buralarda insanın bir tek şansı vardır ikincisi olmaz
Biliyorum ben kaybettim
Bazen diyorum keşke anam yaşasaydı bana yol gösterirdi
Hiç olmazsa onun göğsüne kapanır ağlardım
Anlayacağınız bizim buralarda sevmek kolay da kavuşmak zor
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O gece kapkaranlıktı
Ne ay ne bir tek yıldız
Sanki bütün ışıklar bir yerlere saklanmıştı
Akgül yandaki odadaydı
Ve şahin ağa vuruldu
Annem kollarına atılmak istiyordu
Baktım karşı koydu
Oracıkta ölmek istiyordum aslında
Şahinin kollarında gözlerimi kapamak
Ve o zifiri karanlık geceye karışmak
Bizim buralarda insanın bir tek şansı vardır
İkincisi olmaz
Biliyorum ben kaybettim
Bazen diyorum keşke anam yaşasaydı
Bana yol gösterirdi
Hiç olmazsa onun göğsüne kapanıp ağlardım
Anlayacağınız bizim buralarda sevmek kolay da
Kavuşmak zor
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Zerdam beni yaralama
Ak düştü saçlarıma
Gir ömrüme doğ gönlüme rüyalarıma
Zerdam dağların kızı
Sen gönlümün yıldızı
Ne bir zulüm ne de ölüm ayırır bizi
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