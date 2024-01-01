Dalkavuk Eğriye Doğru Doğruya Eğri Yalan Dolan Bel Bükerekten El Öperekten Şapur Şupur Gelene Ağam Dedi Gidene Paşam Sarmaş Dolaş Yüzlere Güldü Arkadan Sövdü Ileri Geri Ha Ali Veli Ha Veli Ali Alışveriş Şapkayı Attı Kavuğunu Taktı Değiş Tokuş Sıkıyı Görünce Boynunu Eğdi Süküm Püküm Cebeni Kolladı Başını Salladı Maaşını Toladı

Taş Duvarlar Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan ** Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez Tutku isterim ve delice sevmek Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek Ya adam gibi ya da çek git ** Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk Tamam o zaman ** Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya adam gibi ya da çek git ** Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin

Sevmek Kolay Kavuşmak Zor O gece kapkaranlıktı ne ay ne de bir tek yıldız Sanki bütün ışıklar bir yerlere saklanmıştı Akgül yandaki odadaydı ve Şahin yalvarıyordu Kalbim kollarına atılmak istiyordu aklım karşı koyuyordu Oracıkta ölmek istiyordum aslında Şahinin kollarında gözlerimi kapamak ve o zifiri geceye karışmak Bizim buralarda insanın bir tek şansı vardır ikincisi olmaz Biliyorum ben kaybettim Bazen diyorum keşke anam yaşasaydı bana yol gösterirdi Hiç olmazsa onun göğsüne kapanır ağlardım Anlayacağınız bizim buralarda sevmek kolay da kavuşmak zor

Sevmek Kolay Kavuşmak Zor O gece kapkaranlıktı Ne ay ne bir tek yıldız Sanki bütün ışıklar bir yerlere saklanmıştı Akgül yandaki odadaydı Ve şahin ağa vuruldu Annem kollarına atılmak istiyordu Baktım karşı koydu Oracıkta ölmek istiyordum aslında Şahinin kollarında gözlerimi kapamak Ve o zifiri karanlık geceye karışmak Bizim buralarda insanın bir tek şansı vardır İkincisi olmaz Biliyorum ben kaybettim Bazen diyorum keşke anam yaşasaydı Bana yol gösterirdi Hiç olmazsa onun göğsüne kapanıp ağlardım Anlayacağınız bizim buralarda sevmek kolay da Kavuşmak zor