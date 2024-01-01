Deli Düş Gözlerimi kapatıp bir gece Binlerce sonsuzdan sesini duydum Bulutlar yardım etti ağlayabildim sessizce Ve seni buldum yarim düşümde seni buldum Seni buldum, ama neredesin kim bilir Ne yıldızlar, ne gece, ne de rüzgar bilir Bir umutta içimde benliğim ona esir Ne ben bu umudun ne de o benim Hakkımdan gelir Al şimdi götür beni uzak dağlara vur Parçalanmış leşimi bir suyun başında bul Ellerinle sar yaralarımı Başımı göğsüne koy Ben seni duydum yarim sen de beni duy Durma koş uzaklara Uzaktın hep yakınlara Sorma sorgulama Koş ilk önce sonra ağla Yok aslında bir teselli şarkılarda Unut gitsin sende karış masallara Sana kim dedi adalet var bu dünyada? Sonunda işin biter kalırsın buralarda Hey gönlüm bunlardan mısın? Diyorsun ezelden yanmışım Söyle onlar mı ben mi yanlışım? Hadi anlat sen de derdini Şu dünyaya bildir haddini Hadi durma bırak bırak bırak kendini Tuzaklar var önümüzde Acılar da peşimizde Bir deli düş içimizde Ne kalacak elimizde Sakın ola dönüp bakma Geç kalırsın haydi durma Ayrılıklar hastalıklar Bitsin gülüm bundan sonra Bir tek senden benden başka İzin yok aşka

Talihim Yok Bahtım Kara Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? *** Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam *** Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?

Dağların Kadını Senden sonra hiç yaşamadım Yıllar geçti anlayamadım Hiçbir şeyde senin tadını Aradım çok çok bulamadım Bitsin çilem dayanamadım Sensizliğe alışamadım Bu hikaye bitti bitecek Daha ben mutlu olamadım O yerlerde yaşamak Her şeyi senle paylaşmak Ne zor böyle sensiz olmak Unuttum artık adını Sen dağların kadını Söyle bunlar bana reva mı ? Senden sonra sonrası yok Ya sen yoksa başkası yok Aç içimde dağ çiçeğim Yüzümün başka gülesi yok Bir tanem faydası yok Senden gayrı çaresi yok Ne olur duy artık sesimi Bu ateşin kül olası yok O yerlerde yaşamak Her şeyi senle paylaşmak Ne zor böyle sensiz olmak Unuttum artık adını Sen dağların kadını Söyle bunlar bana reva mı?

Vefasız Gün güneşlenir ardından Mevsimler geçti, yıllar geçti Söz vermiştin hani, beni sevmiştin, gönül vermiştin Ben neler çektim bir bilsen Sabrederken gülüm, seni beklerken Söyle ner'deydin hadi söyle sana yanarken, bıktım senden Hiç Allah'tan korkmadın mı? Anılardan utanmadın mı? Şarkılarımı duymadın mı? Vefasız, vefasız, vefasız, vefasız Vefasız, vefasız, Allah'sız kitapsız Kalakaldım, yapayalnız Gün güneşlenir ardından Mevsimler geçti, yıllar geçti Söz vermiştin hani, beni sevmiştin, gönül vermiştin Ben neler çektim bir bilsen Sabrederken gülüm, seni beklerken Söyle nerdeydin hadi söyle sana yanarken, bıktım senden Hiç Allah'tan korkmadın mı? Anılardan utanmadın mı? Şarkılarımı duymadın mı? Vefasız, vefasız, vefasız, vefasız Vefasız, vefasız Vefasız, vefasız, Allah'sız, kitapsız Kalakaldım yapayalnız

Ben Yolumu Bulurum Ellerini tutunca bir soğukluk duyarsam Gözlerine bakınca eğer benden kaçarsan Sanma ki bu gönül aşkı seni unutur Yüreğime ateşten bir hançer sokarsan Ben yolumu bulurum Hiç bunlara gerek yok Ben yolumu bulurum Uğurlama gücüm yok Varlığımı ve sevgimi gün gelip de unutursan Beni bir maziden anılara sayarsan Ağlasam sızlasam hallerimden utansam Söyle nasıl unuturum kendimi de unutsam

Derik Derik saçın örmezler Seni de bana vermezler Deriko kaşlar kara Deriko gözler ela hey Derik saçın iki kat Kes birini bana sat Deriko kaşlar kara Deriko gözler ela hey Kız annenden izin al Bir gece de bende kal Deriko kaşlar kara Deriko gözler ela hey

Bozkırdaki Ağaç Ben bozkırdaki ağaç Sen uzakta akan su Özlemi yüreğimin Yüzyıllardır yakan su Bir ağrılı bekleyiş Ki tükenmez bir türlü Ne duam işitilir Ne söylediğim türkü Kavrulmuş dallarımdan Haber etsinler diye Nice kuşlar uçurdum Dönmediler geriye Ya seni bilmediler Ya unuttular beni Kuru değnekler ile Hep bir tuttular beni Sen uzakta akan Su Ben bozkırdaki ağaç Duy artık çığlığımı Toprağım sana muhtaç

Yalnızlığın Kapıları Bir ağaç devrildi aniden Bir nehrin bulandı suları Bir kuş son nefesini verirken Ve gördüm son yaprağı düşerken O zaman açılsın kapıları yalnızlığın Yalnızlığın kapıları açılsın Bir cigara sar uzunundan Uçup gidelim buralardan Dök ne varsa savur ortalığa Bir rüya çalalım zamandan Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın Bütün bir dünya uyurken Bizim dünyamız uyansın Çal şarkını unut adımı Farz et şimdi sen bir rüzgarsın Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın Yıkılsın şu karanlık Bizim yolumuz açılsın Sar beni sar üşüyorum Senle sevişmek istiyorum Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın Bu gece acının karnı aç kalsın

Kara Yılan Atına binmiş de elinde dizgin Atına binmiş de elinde dizgin Girdiği cephede hiç olmaz bozgun, hiç olmaz bozgun Çetelerden mi gardaş yılanım azgın, yılanım azgın *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür *** Sürerim, sürerim gitmez gadana Sürerim, sürerim gitmez gadana Fransız kurşunu değmez adama, değmez adama Gara haberini verin anama, verin anama *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür *** Antep'in harbine on bir ay oldu Antep'in harbine on bir ay oldu Kanımız kurudu benzimiz soldu, benzimiz soldu Analar babalar yaşlarını döktü Vurun Antepliler namus günüdür Vurun, vurun Antepliler mertlik günüdür *** Karayılan der ki harbe oturak Karayılan der ki harbe oturak Nerde düşman görsek orda bitirek, orda bitirek Kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür