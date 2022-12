Giden ay tutulur mu Oy demirci demirci Bala tuz katılır mı Çalsana aslan davulcu *** Şu uzun gecelerde Oy demirci demirci Yalnız yatılır mı Çalsana aslan davulcu *** Şu taşı kaldırsalar Oy demirci demirci Yılanı öldürseler Çalsana aslan davulcu *** Güzel seven yiğidi Oy demirci demirci Cennete gönderseler Çalsana aslan davulcu *** Kara taş boyanır mı Oy demirci demirci Öpsem yar uyanır mı Çalsana aslan davulcu *** Sen orada ben burada Oy demirci demirci Buna can dayanır mı Çalsana aslan davulcu *** Yolda buldum bir namlı Oy demirci demirci Kaşları gamlı gamlı Çalsana aslan davulcu *** İki gerdan arası Oy demirci demirci İstiyor delikanlı Çalsana aslan davulcu

Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bir tadımlık mıydı yoksa hevesin Beni suçlayıp da günaha girme günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme *** İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir *** Uzanmayan elini nasıl tutardım Beni bırakıp da günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme