Kıraç, 17 Haziran 1972 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Tam adı Ali Tufan Kıraç'tır.Öğretmen bir babanın çocuğu olarak ilköğrenimine orada başladı. 1982 yılında, ilkokul dördüncü sınıftayken babasının tayini çıkınca ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Hasköy’de tamamladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. 1992 yılına gelindiğinde Ortaköy’de bir barda sahne hayatına başladı. 1994 yılında ilk demo albümünü hazırladı. 1998 yılı Mayıs ayında ilk albümü “Deli Düş” piyasaya sürüldü. Birinci albümüyle Rock müzik dinleyicilerinin gözünde saygın ve sağlam bir yer edinen Kıraç 2000 yılının ilk günlerinde ikinci albümü Bir Garip Aşk Bestesi ile bir anda yüz binlerin beğenisini kazandı. Kıraç’ın 2002 yılında TMC Film’den gelen bir diziye jenerik ve müzik yapma teklifi müzikal yaşamında yeni bir kapı açtı. “Zerda” dizisinin jeneriği ve müzikleri geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. “Zerda”nın ardından, “Bir İstanbul Masalı”, “Aliye”, “Beyaz Gelincik”, “Yağmur Zamanı” ve “Binbir Gece” dizi müziklerini yaptı. Sanatçı 2003 yılında kitap yazdı. “Deli Düş” adlı kitapta, Kıraç çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını, müziğe, aşka, tüm hayata dair düşüncelerini, sevdiklerini, sevmediklerini ve şarkılarının öykülerini anlattı. Kıraç, 2007 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100. yılı için bir beste yaptı ve taraftarların gönlünü fethetti. Yine aynı yıl, Funda Arar'la birlikte, TRT 1’de “Gölgeler” adlı müzik programı hazırladı, sundu ve şarkılar seslendirdi. Kıraç 2008 yılında Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi. Sanatçı, “Meryem”, “Acı Aşk”, “Kaçak”, “Bugünün Saraylısı”, “Mavi Kelebekler”, “Karadağlar”, “Ömre Bedel”, “Gönülçelen”, “Unutulmaz”, “Pulsar”, “Küçük Kadınlar”, “Sonbahar”, “Gönül Salıncağı”, “Gözyaşı Çetesi”, “Annem”, “Pepee”, “Leliko” ve “Pisi” dizilerinin müziklerine imza attı. Ünlü rock’çının repertuarının en kıymetli yerinde duran şarkıları büyük bir heyecanla seslendirdiği ve titizlikle hazırladığı yeni albümü “Beni Ben Yapan Şarkılar”, 2019’un Mart ayında müzikseverlerle buluştu.