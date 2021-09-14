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7/24 Dinle Kıraç Don Artık
Don Artık

Don Artık

150 Parça | 08:43:13

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Don Artık

Kıraç 03:58
02

Gidiyorum

Kıraç 04:01
03

Uzaklar

Kıraç 01:58
04

Aşk Perisi

Kıraç 02:31
05

Yollar

Kıraç 01:59
06

Aşk Masalı

Kıraç 02:04
07

Sebebim Olur

Kıraç 01:09
08

Aşk Umut Hüsran | Zerda

Kıraç 03:20
09

Hüzün | Zerda

Kıraç 01:16
10

Sevmek Kolay Kavuşmak Zor

Kıraç 01:13

...

KAPAT
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