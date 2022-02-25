Zaman Şarkı Sözleri
Kıraç Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Duy beni geçiyor sesim önünden
Gör beni görürsün istersen
Yalnızlık tatlı bir rüya sanki
Gerçekler soğuktur buz gibi
Eğer istersen gönülden eğer istersen
Duyarım seni gittiğim şehirlerden
Eğer seversen beni gerçekten
Dönerim sana ben ölümden
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Endamın yeter, gözlerin yeter
Uğramasın sana ne hüzün ne de keder
Endamın yeter, gözlerin yeter
Uğramasın sana ne hüzün ne de keder
***
Kalbim senden senden vazgeçmeyecek
Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek
Eğer istersen sonsuza dek sürecek
İnan bu adam hep seni seni sevecek
***
Gönlüm senden senden vazgeçmeyecek
Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek
Eğer istersen sonsuza dek sürecek
İnan bu adam hep seni sevecek
***
Endamın yeter, gözlerin yeter
Uğramasın sana ne hüzün ne de keder
***
Bir gün gelir geçer
Yüzündeki çizgiler
Ne aşkım son bulur
İçimde o düşler
***
Kalbim senden senden vazgeçmeyecek
Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek
Eğer istersen sonsuza dek sürecek
İnan bu adam hep seni seni sevecek
***
Gönlüm senden senden vazgeçmeyecek
Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek
Eğer istersen sonsuza dek surecek
İnan bu adam hep seni sevecek
-
Neler gördüm neler gönül elinden
Ne yaptımsa sana dinletemedim
Bu yolların sonu hasrete çıkar
Çok uğraştım seni döndüremedim
Bu yolların sonu hasrete çıkar
Çok uğraştım seni döndüremedim
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
***
Ne kadrim bilinir ne sözüm geçer
Ağlayıp sızlayıp bu ömrüm biter
Bin kere gelsen şu yalan dünyaya
Ne gonca gül sana ne de laleler
Bin kere gelsen şu yalan dünyaya
Ne gonca gül sana ne de laleler
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
***
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsem duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
-
Yıllar sonra da bir hazan sabahında
Sessizce uyanırsam, yüreğimde olacaksın
İşte o an nerelerden duyacaksın
Vakit çok geç, bitmiş olacak
Beni nerden bulacaksın
***
Bir defa kaybedersem
Belki bir daha bulamam
Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam
***
Bir defa kaybedersem
Belki bir daha bulamam
Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam
***
Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım
Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın
Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için
İstersen sonsuza kadar
Gelme yine ben beklerim
***
Bir defa kaybedersem
Belki bir daha bulamam
Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam
***
Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım
Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın
Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için
İstersen sonsuza kadar
Gelme yine ben beklerim
***
Yıllar geçti, yollar geçti
Her şey geçti ömrümden
Bir sen geçmedin
Bir senden geçemedim
Ve bugün hala tepiniyorsa şu anda yüreciğin
Daha da yolun var demektir
Koş yeni yıllara, yeni yollara
Ben seni hep beklerim
Kadınım nice yıllara
Ve yıllar sonra da uyanırsam bir hazan sabahında
Bir şarkı daha yazacağım sana
-
Zaman akıp gidiyor
Dur demek olmaz
Dur demek olmaz
Sarılıpta geçmişe
Avunmak olmaz
Ne sen kalırsın
Ne de ben bu dünya da
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
***
Ne sen kalırsın
Ne de ben bu dünya da
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
***
Bir kez olsun çevir yüzün
Bak şu toprağa
Bak şu toprağa
Her gün bir çiçek açıyor
Diyor merhaba
***
Bütün geceler mecbur
Varır sabaha
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
***
Bütün geceler mecbur
Varır sabaha
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
***
Gönül isterdi ki
Hep iyi olsun
Çok iyi olsun
Bütün acılar bitip
Her an hoş olsun
Ama ne yaparsın insanoğlusun
Acı olmayınca
Tatlı da olmaz
***
Ama ne yaparsın insanoğlusun
Acı olmayınca
Tatlı da olmaz
Acı olmayınca
Tatlı da olmaz
***
Bir kez olsun çevir yüzün
Bak şu toprağa
Bak şu toprağa
Her gün bir çiçek açıyor
Diyor merhaba
***
Bütün geceler mecbur
Varır sabaha
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
***
Bütün geceler mecbur
Varır sabaha
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
Umudun kaybedip
Pes etmek olmaz
-
-
Giden ay tutulur mu
Oy demirci demirci
Bala tuz katılır mı
Çalsana aslan davulcu
***
Şu uzun gecelerde
Oy demirci demirci
Yalnız yatılır mı
Çalsana aslan davulcu
***
Şu taşı kaldırsalar
Oy demirci demirci
Yılanı öldürseler
Çalsana aslan davulcu
***
Güzel seven yiğidi
Oy demirci demirci
Cennete gönderseler
Çalsana aslan davulcu
***
Kara taş boyanır mı
Oy demirci demirci
Öpsem yar uyanır mı
Çalsana aslan davulcu
***
Sen orada ben burada
Oy demirci demirci
Buna can dayanır mı
Çalsana aslan davulcu
***
Yolda buldum bir namlı
Oy demirci demirci
Kaşları gamlı gamlı
Çalsana aslan davulcu
***
İki gerdan arası
Oy demirci demirci
İstiyor delikanlı
Çalsana aslan davulcu
-
Derdimi söylesem derin dereye
Doldurur dereyi düz olur gider
Irakipler sıradağlar arada
Korkarım yar benden yaz olur gider
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Doldur tüfeğini hedef et beni
Yaram doksan dokuz yüz olur gider
Veysel der çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Zaman olur tenim düşer toprağa
Karışır toprağa toz olur gider
-
Düş yakamızdan yakamızdan
Çek git artık hayatımızdan
Yürünmüyor senin sokaklarında
Söyle kimler var tuzaklarında
Tepiniyor kimi rezil barlarında
Kimi aç perişan yakınlarında
Anam anam vay
Anasız babasız çocuklar
Bu soğukta sokakta yatarlar
Kınalar yaksın avrat oynatsın
O büyük adamlar
Adın batsın senin cehalet
Çek git artık bizi terket
Leşi çıkmış ceset sabahlarında
Kimi zehir çeker kursaklarında
Herkesin yaptığı kar yanlarında
Dünün böyleydi böyle yarınların da
-
Bir sen varsın bir de şarkılar
Usanmam senden geçse de yıllar
Sonsuza kadar
Yeryüzünde gökyüzünde her şeyimde
Hayalimde düşümde
Nerelerde olursan ol benim kalacaksın
Kararmasın hayır sakın umutların
Sen yalnız benim benim çiçeğim kalacaksın
-
Kan ve gül gülle diken aşkım ve sen
Birbirine dönük sırt sen ve ben
Kan ve gül gülle diken aşkım ve sen
Birbirine dönük sırt sen ve ben
Bilmem anlatabiliyor muyum
Seviyorum seviyor musun
Ağlıyorum gülüyor musun
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
Seviyorum seviyor musun
Ağlıyorum gülüyor musun
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
Sarılıp öpen ağlayıp gülen sonra kaçıp giden
Fırtınayla sakin gece bir bilmece
Sarılıp öpen ağlayıp gülen sonra kaçıp giden
Fırtınayla sakin gece bir bilmece
Bilmem anlatabiliyor muyum
Seviyorum seviyor musun
Ağlıyorum gülüyor musun
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
Seviyorum seviyor musun
Ağlıyorum gülüyor musun
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
Seviyorum
Ağlıyorum
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
Seviyorum seviyor musun
Ağlıyorum gülüyor musun
Özlüyorum gidiyor musun
Sevdikçe itiyor musun
Peki öyle olsun
-
Sana kim dedi salak oğlum şair ol
Arabesk söyle çok paraya sahip ol
Bırak gitsin giden
Sen tek parayla ilgilen
Acısın kanasın millet sen dilen
Kızlar elimizde paralar cebimizde
Ağlasın şarkılar dilimizde
Ağla Veysel'im ağla
Ağla Pir Sultan ağla
Neler oluyor bak yurdunda