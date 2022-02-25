Erzurumdan Çevirdiler Yolumu Şarkı Sözleri
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Kıraç
Erzurumdan Çevirdiler Yolumu
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Erzurum'dan çevirdiler yolumu
Erzurum'dan çevirdiler yolumu
Jandarmalar bağladılar kolumu anam kolumu
Jandarmalar bağladılar kolumu anam kolumu
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Ne bağlarsın çavuş benim kolumu
Ne bağlarsın çavuş benim kolumu
Ben bilirim karakolun yolunu anam yolunu
Ben bilirim karakolun yolunu anam yolunu
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Toplanıp da bölük bölük geldiler
Toplanıp da bölük bölük geldiler
Yüreğimi delik delik deldiler anam deldiler
Ciğerimi delik delik deldiler anam deldiler
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Benim buradan olduğumu bildiler
Benim buradan olduğumu bildiler
Elleri koynunda kınalı gelin, kınalı gelin
Başına yazması oyalı gelin, oyalı gelin