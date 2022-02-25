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Kıraç Fadımam Fadımam Fadıma'm köprüye vardım Evlerini sadık kaldım Fadıma'm köprüye vardım Evlerini sadık kaldım *** Ankara'ya teller saldım Tez cevabın ver Fadıma'm Ankara'ya teller saldım Tez cevabın ver Fadıma'm *** El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm *** El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm *** Evlerinin ardı kıraç Kıraçta yayılır turaç Evlerinin ardı kıraç Kıraçta yayılır turaç *** Yana yana oldum kireç Gel söndür tez Fadıma'm Yana yana oldum kireç Gel söndür tez Fadıma'm *** El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm *** El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm *** El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm Tüm Şarkıları