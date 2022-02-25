Fadımam Şarkı Sözleri
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Fadıma'm köprüye vardım
Evlerini sadık kaldım
Fadıma'm köprüye vardım
Evlerini sadık kaldım
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Ankara'ya teller saldım
Tez cevabın ver Fadıma'm
Ankara'ya teller saldım
Tez cevabın ver Fadıma'm
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El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
***
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
***
Evlerinin ardı kıraç
Kıraçta yayılır turaç
Evlerinin ardı kıraç
Kıraçta yayılır turaç
***
Yana yana oldum kireç
Gel söndür tez Fadıma'm
Yana yana oldum kireç
Gel söndür tez Fadıma'm
***
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
***
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm
***
El, el, el Fadıma'm
Altın kemer bel Fadıma'm
Çeke çeke ben ölürem
Cenazemi kıl Fadıma'm