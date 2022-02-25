Bir Garip Aşk Bestesi Şarkı Sözleri
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Kıraç
Bir Garip Aşk Bestesi
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Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
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Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
İçinde bir kız gezer oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elinde kağıt kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Katlime ferman yazar oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Palandöken yüce dağ
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Altı mor sümbüllü bağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Seni vermem yabana
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Nice ki bu canım sağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Ah, nice ki bu canım sağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
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