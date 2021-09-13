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Gönül
Gönül
150 Parça | 08:43:13
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01
Gönül
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04:15
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02
Gidiyorum
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04:01
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03
Uzaklar
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01:58
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04
Aşk Perisi
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02:31
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05
Yollar
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01:59
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06
Aşk Masalı
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02:04
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07
Sebebim Olur
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01:09
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08
Aşk Umut Hüsran | Zerda
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03:20
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09
Hüzün | Zerda
Kıraç
01:16
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10
Sevmek Kolay Kavuşmak Zor
Kıraç
01:13
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