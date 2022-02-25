Gönül Neler gördüm neler gönül elinden Ne yaptımsa sana dinletemedim Bu yolların sonu hasrete çıkar Çok uğraştım seni döndüremedim Bu yolların sonu hasrete çıkar Çok uğraştım seni döndüremedim *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Ne kadrim bilinir ne sözüm geçer Ağlayıp sızlayıp bu ömrüm biter Bin kere gelsen şu yalan dünyaya Ne gonca gül sana ne de laleler Bin kere gelsen şu yalan dünyaya Ne gonca gül sana ne de laleler *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın

Karakaş Gözlerin Elmas Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak, gör halini *** Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak, gör halini *** Gel güzelim, beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktı beni *** Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktı beni *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur zalimin kızı Annene bak, gör halini *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur zalimin kızı Annene bak, gör halini

Ahu Gözlüm Kara gözlüm kar yağdırdın başıma Acımadın yarim yarim gözüm yaşına Sevdan ile yandım derdin ile yandım yandım Yar ateşine Sen de benim gibi gibi yan ahu gözlüm Yan kara gözlüm Sinem cerrah cerrah yaram kanıyor Gönül her deminde yar yar seni arıyor Gözlerim dünyayı gözlerim cihanı yar yar Bir hoş görüyor Çekildi gözümden can ahu gözlüm Can kara gözlüm Bir garibim yar yar yandım ateşte Şeyda bülbül gibi yar yar kaldım ateşte Adını söylerim adını söylerim yar yar En son nefeste Dünyadan vazgeçtim can ahu gözlüm Can kara gözlüm

Ben Gidersem Sazım Sazım ben gidersem sen kal dünyada hey Gizli sırlarımı aşikar etme hey Lal olsun dillerin söyleme yad'a hey Garip bülbül gibi ahu zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey hey Sen petek misali Veysel'de arı hey Uğraşır beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı hey Ben babamı sen ustanı unutma hey, Unutma hey, unutma hey, unutma hey hey

Cemilem Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli imanım Aman üç gün oldu Cemilem ben bu derde düşeli Gaydırı gubbak Cemilem Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahımızı kıysın Ünnen gelin hoca Memiş'e Cemilem gız ne gezersin sen bu hayatta Basma da fistan, parlak da potin ayakta Gaydırı gubbak Cemilem Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahamızı kıysın Ünnen gelin hoca Memiş'e Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım Haydi gören sancak Cemilem gızı memur garısı Gaydırı gubbak Cemilem Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahımızı kıysın Ünnen gelin hoca Memiş'e

Gönül Gurbet Ele Varma Gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez Her güzele gönül verme Ya sevilir ya sevilmez *** Her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Gel gülüm gel, gel tellim gel Geley geley gel Hasbahçe'nin gül agacı Kimi tatlı kimi acı Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Geley geley gel Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Gel güllüm gel, gel tellim gel Geley geley gel Deryalarda olur bahri Doldur ben içeyim zehri Gönül gurbet elin gahrı Ya çekilir ya çekilmez Geley geley gel Gönül gurbet elin gahrı Ya çekilir ya çekilmez Gel güllüm gel, gel tellim gel Geley geley gel

Hanımey Ben de gidem pay-ı tahta Bilmem ki hangi vakta Paşaya derdim diyem Belki de bana baka Hanım hanım hanımey Sormisen heç hanımey Göğsüme vura vura Çürüttüm sol yanımey Yüz benden yar yüz benden Yar çevirdi yüz benden Gam yardan vefahdır Heç çevirmi yüz benden Aslım Maraş dağlıyam Yar yitirdim ağlıyam Derdim çok dermanım yok Her yanımdan dağlıyam

Mecnunum Leyla Kemiğim yapsalar tarak Yar zülfünün tellerine Leyla Yakına gel gitme ırak Bak gözümün sellerine Gitme Leylam gitme Leylam gitme Leylam Gitme Leylam mecnunum Leyla Leyla Leyla *** Gözlerimi bağlasalar Yarama tuz dağlasalar Leyla Harmanlarda savursalar Muhabbeti yellerine Gitme Leylam gitme Leylam gitme Leylam Gitme Leylam mecnunum Leyla Leyla Leyla

Mezar Arasında Harman Olur Mu Mezar arasında harman olur mu? Kama yaresine aman derman olur mu? Kamayı vuran da iman olur mu? Kazımım aslanım aman yerde yatıyor Kaytan bıyıkları aman kana batıyor Mezar arasından atlayamadım Döküldü cephanem aman toplayamadım Bir tek düşmanımı haklayamadım Kazımım aslanım aman yerde yatıyor Kaytan bıyıkları aman kana batıyor

Ramizem Bir evler yaptırdım bre Ramizem Sazdan samandan amman amman sazdan samandan İçine girilmez bre Ramizem Tozdan dumandan amman amman tozdan dumandan Çalsın davullar bre Ramizem Kınan yakılsın amman amman kınan yakılsın (Takın takılsın amman amman takın takılsın) Bir evler yaptırdım bre Ramizem Kalaya karşı amman amman kalaya karşı Nasıl çıkarsın bre Ramizem Babaya karşı amman amman babaya karşı Çalsın davullar bre Ramizem Kınan yakılsın amman amman kınan yakılsın (Takın takılsın amman amman takın takılsın)