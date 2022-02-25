Gönül Gurbet Ele Varma Şarkı Sözleri
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Kıraç
Gönül Gurbet Ele Varma
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Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele gönül verme
Ya sevilir ya sevilmez
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Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel gülüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel
Hasbahçe'nin gül agacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Geley geley gel
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel güllüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel
Deryalarda olur bahri
Doldur ben içeyim zehri
Gönül gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Geley geley gel
Gönül gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel güllüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel