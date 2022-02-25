Gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez Her güzele gönül verme Ya sevilir ya sevilmez *** Her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Gel gülüm gel, gel tellim gel Geley geley gel Hasbahçe'nin gül agacı Kimi tatlı kimi acı Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Geley geley gel Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Gel güllüm gel, gel tellim gel Geley geley gel Deryalarda olur bahri Doldur ben içeyim zehri Gönül gurbet elin gahrı Ya çekilir ya çekilmez Geley geley gel Gönül gurbet elin gahrı Ya çekilir ya çekilmez Gel güllüm gel, gel tellim gel Geley geley gel