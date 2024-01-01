Gözyaşı Bana sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman mutlu olamaz gülüm aşkı esaret sanan sevgi mutluluktur oysa sende ne arar acının kederin aşkı buraya kadar sevgi mutluluktur oysa sende ne arar acının kederin aşkı buraya kadar h adi bana hadi bana hadi bana hadi göster gerçek kendini hadi tatlım kus bütün bütün halini hani bana hani bana hani bana hani aşıktın sırılsıklam hani tatlım ölecektin aşkından arsız yalanların kaldı umutlarım akmaz gözyaşlarım bundan sonra sevmem ben bir daha kanmam yalanlara değer mi gözyaşlarıma...

Aliye hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı ve artık herşey için çok geç demek için belkide çok geç şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş yıllar olmuş bin parça çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda gözde olsa ne fayda oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim diyen ama kapkara biryer heryanı sardı bende birtek can kaldı coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan taşlı yollardan geçtim yalan olmuş serden nar kokulu yardan herşeyimden vazgeçtim oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim diyen ama kapkara biryer her yanı sardı bende birtek can kaldı coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan taşlı yollardan geçtim yalan olmuş serden nar kokulu yardan herşeyimden vazgeçtim şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş yıllar olmuş bin parça çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda gözde olsa ne fayda

Ayrılık Hayat bana izin vermiyor Kalbine bir kilit vur diyor Zaman beni avuturken O bana yok diyor... Acısız ağrısız taşınmaz ki Bu yürek bu yükü kaldırmaz ki Kuytularda tenhalar da Gizlice yaşanmaz ki... Hayat bana izin vermiyor Kalbine bir kilit vur diyor Zaman beni avuturken O bana unut diyor Ne zamandır bilmiyorum Değdi tenime yağmur Ne zamandır uykularım Böyle mağrur ve mahmur Laf dinlemez sonbahar bu Gir kalbimden vur...

Arabesk Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen

Veda Vakit tamam seni terk ediyorum Bütün alışkanlıklardan öteye Yorumsuz bir hayatı seçiyorum Doymadım inan kanmadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi Birdenbire bir yıldız kayar gibi Ellerim kurtulacak ellerinden Bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşksa bitti gül ise hiç dermedik Bul kendine kuytularda hadi dal Seninle bir bütün olabilirdik Hoşça kal gözümün nuru,hoşça kal Hoşça kal canımın içi,hoşça kal Vakit tamam seni terkediyorum Bu incecik bir veda havasıdır Parmak uçlarına değen sıcaklığı İncinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda Gözümden bir damla yaş aktığında Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan Kan tarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun savaşsa hep kaçtın Vur kendini korkularda hadi al Sen bir suydun sen bir ilaçtın Hoşça kal canımın içi, hoşça kal Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal Sen bir suydun sen bir ilaçtın Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal...