Sen gülünce güller açar, Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik, Gülpembe Sen gelince bahar gelir, Gülpembe Dereler seni çağlar, sevinirdik, Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin İnanamadık, Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadık Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin İnanamadık, Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadık, Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü, Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü, Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe