Beni Ben Yapan Şarkılar Şarkı Sözleri
Kıraç Beni Ben Yapan Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Beni Ben Yapan Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Ben Yapan Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıraç
Beni Ben Yapan Şarkılar
-
Sen gülünce güller açar, Gülpembe
Bülbüller seni söyler biz dinlerdik, Gülpembe
Sen gelince bahar gelir, Gülpembe
Dereler seni çağlar, sevinirdik, Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
Olamadık Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
Olamadık, Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü, Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü, Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-