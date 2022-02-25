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Kıraç İstanbul Saklasın Bizi İstanbul Saklasın Bizi Edası ömrüme ömür Gözleri deniz dilber Ah bir el ver, bir el ver de Yaralarımı sarayım *** Payıma düşmüyorsun belki Hakkım değilsin Yine de gel Bir senin yanında ben olayım *** İstanbul saklasın bizi Boğazında düğümlesin Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi *** Kuralına uymaz hayatın Biliyorum uyuduğumuz uykular Denizine sor içimi bu şehrin Kifayetsiz tüm şarkılar Tüm Şarkıları