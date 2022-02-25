İstanbul Saklasın Bizi Şarkı Sözleri
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Kıraç
İstanbul Saklasın Bizi
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Edası ömrüme ömür
Gözleri deniz dilber
Ah bir el ver, bir el ver de
Yaralarımı sarayım
***
Payıma düşmüyorsun belki
Hakkım değilsin
Yine de gel
Bir senin yanında ben olayım
***
İstanbul saklasın bizi
Boğazında düğümlesin
Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi
***
Kuralına uymaz hayatın
Biliyorum uyuduğumuz uykular
Denizine sor içimi bu şehrin
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