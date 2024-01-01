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7/24 Dinle 13,5

13,5 Şarkı Sözleri

Kıraç 13,5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç 13,5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 13,5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıraç

Kıraç

13,5

  • Kalbin Tek Arkadaşı (Akustik)

  • Hovarda

  • Sen Yoluna Ben Yoluma

  • Söz Vermiştin Bana

  • Unutamam

  • Kahpe Kader

  • İkimizin Yerine

  • Seni İstiyorum

  • Sonuna Kadar

  • Unut

  • Yaparım Bilirsin

  • Unutamam ( Remix )

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