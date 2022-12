Yıllar sonra da bir hazan sabahında Sessizce uyanırsam, yüreğimde olacaksın İşte o an nerelerden duyacaksın Vakit çok geç, bitmiş olacak Beni nerden bulacaksın *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Yıllar geçti, yollar geçti Her şey geçti ömrümden Bir sen geçmedin Bir senden geçemedim Ve bugün hala tepiniyorsa şu anda yüreciğin Daha da yolun var demektir Koş yeni yıllara, yeni yollara Ben seni hep beklerim Kadınım nice yıllara Ve yıllar sonra da uyanırsam bir hazan sabahında Bir şarkı daha yazacağım sana

Zaman akıp gidiyor Dur demek olmaz Dur demek olmaz Sarılıpta geçmişe Avunmak olmaz Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Gönül isterdi ki Hep iyi olsun Çok iyi olsun Bütün acılar bitip Her an hoş olsun Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz