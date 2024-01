Kara diller Kara yüzler Dünyama çöktü Korktu yazlar Ürktü nazlı bahar Güze büründü Of of böyle mi oldu? Zaman, yaman bizi de vurdu Of of böyle mi oldu? Zaman, yaman bizi de vurdu Ay saklandı bulut ardında Karardı durdu Gün tükendi Aydınlık dünler hasretlik oldu Of of böyle mi oldu? Zaman, yaman bizi de vurdu Of of böyle mi oldu? Zaman, yaman bizi de vurdu