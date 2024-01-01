Kara Diller Şarkı Sözleri
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Kara diller
Kara yüzler
Dünyama çöktü
Korktu yazlar
Ürktü nazlı bahar
Güze büründü
Of of böyle mi oldu?
Zaman, yaman bizi de vurdu
Of of böyle mi oldu?
Zaman, yaman bizi de vurdu
Ay saklandı bulut ardında
Karardı durdu
Gün tükendi
Aydınlık dünler hasretlik oldu
Of of böyle mi oldu?
Zaman, yaman bizi de vurdu
Of of böyle mi oldu?
Zaman, yaman bizi de vurdu