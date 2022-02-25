Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? *** Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam *** Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? *** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?