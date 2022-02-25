Deli Düş Şarkı Sözleri
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Atına binmiş de elinde dizgin
Atına binmiş de elinde dizgin
Girdiği cephede hiç olmaz bozgun, hiç olmaz bozgun
Çetelerden mi gardaş yılanım azgın, yılanım azgın
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Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
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Sürerim, sürerim gitmez gadana
Sürerim, sürerim gitmez gadana
Fransız kurşunu değmez adama, değmez adama
Gara haberini verin anama, verin anama
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Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
***
Antep'in harbine on bir ay oldu
Antep'in harbine on bir ay oldu
Kanımız kurudu benzimiz soldu, benzimiz soldu
Analar babalar yaşlarını döktü
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun, vurun Antepliler mertlik günüdür
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Karayılan der ki harbe oturak
Karayılan der ki harbe oturak
Nerde düşman görsek orda bitirek, orda bitirek
Kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek
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Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
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Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
***
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
***
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
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Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
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Makaram sarı bağlar lo kız söyler gelin ağlar
Makaram sarı bağlar lo kız söyler gelin ağlar
Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar
Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Makaramda ipliğim lo Asyam benim kekliğim
Makaramda ipliğim lo Asyam benim kekliğim
Hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdiğim
Hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdiğim
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle