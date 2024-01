Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz

Bağa girdim bağ budanmış Bağa bülbül dadanmış Bağa girdim bağ budanmış Bağa bülbül dadanmış On beş yaşında da Nazife de hanım Kimlere aldanmış On beş yaşında da Nazife de hanım Kimlere aldanmış O tepeden bu tepeye Oyun olur mu O tepeden bu tepeye Oyun olur mu On beş yaşında da Nazife de hanıma Doyum olur mu On beş yaşında da Nazife de hanıma Doyum olur mu Çıktım Şarköy'ün bağına Sıra sıra zeytinler Çıktım Şarköy'ün bağına Sıra sıra zeytinler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler