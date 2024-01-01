Mahkeme Nedir çektiklerim senin elinden Ne istersin benim gibi garipten Her gün bana zulüm etmek suçundan Mahkemeye versem seni asarlar Asarlar asarlar vay Cehennemde cayır cayır yakarlar yakarlar vay Heeey! Seven insan böyle mi olur bilmem ki Seni benim kadar kimse sevmez ki Senin gibi yare cefa edeni Cehennemde cayır cayır yakarlar Yakarlar yakarlar hey Mahkemeye versem seni asarlar

Gidiyorum Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz

Karahisar Karahisar Kalesi yıkılır gelir Karahisar Kalesi yıkılır gelir Kakülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir Kakülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir Yayladan gel allı gelin yayladan Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım Ben bir koyun olsam sen de bir kuzu Ben bir koyun olsam sen de bir kuzu Meleye meleye getirek yazı, getirek yazı Meleye meleye getirek yazı, getirek yazı Yayladan gel allı gelin yayladan Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım Yayladan gel allı gelin yayladan Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım

Eşşeği Saldım Eşeği saldım çayıra Otlayıp karnın doyura Gördüğü düşü hayıra Yoranında avradını (anasını) Münkir münafıkın huyu Yıktı harap etti köyü Ölüsüne bir tas suyu Dökeninde avradını Dağdan tahta indirenin Iıskatına oturanın Mezarına götürenin İimamında avradını Derince kazın kuyusun İinim inim inilesin Kefen dikmeye iynesin Vereninde avradını Müfsidin birde gammazın Malı vardır da yemezin İkisin meyyit namazım Kkılanında avradını Kazak abdal söz söyledi Cümle halkı taneyledi Sorarlarsa kim söyledi Soranında avradını

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** İçinde bir kız gezer oy Ninen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Elinde kağıt kalem Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Katlime ferman yazar oy Ninen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Palandöken yüce dağ Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Altı mor sümbüllü bağ oy Ninen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Seni vermem yabana Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Nice ki bu canım sağ oy Ninen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Ah, nice ki bu canım sağ oy Ninen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim

Yayla Yolları Yayla yollarında yürüyüp gelir Oy gelin oy gelin oy gelin Allı şalvarını sürüyüp gelin Amman amman amman Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye hey Yayla yollarında biten naneler Oy gelin oy gelin oy gelin İnce belli kız doğurmuş anneler Amman amman amman Ben varmam oralıya orada duralıya Allah nasip eylesin davullu zurnalıya Ben varmam oralıya orada duralıya Allah nasip eylesin davullu zurnalıya hey Yayla yollarında menevşe açmış Oy gelin oy gelin oy gelin Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış Amman amman amman Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye

Bir Garip Aşk Bestesi Ben bir garip aşk bestesiyim Şu yüreğin güftesiyim Hiç umulmaz nerelerde Tek başıma sersefilim Bir garip aşk bestesiyim Öyle içten öyle serin Akıl almaz dayanılmaz Tek başıma çok sefilim Ben bir garip aşk bestesiyim Bilemezsin ne haldeyim Çok uzakta bir şehirde Bıraktığın serseriyim Bir garip aşk bestesiyim Yalnız senin tek seninim Arama hiç başka yerde Bende gülüm aşk dediğin Duyulmamış hiçbir yerde Söylenmemiş kimselere Sen uyurken gecelerce Heryerinde aşk yeliyim Senin senin senin senin için deliyim

Keklik Keklik gibi kanadımı süzmedim Murat alıp doya doya gezmedim Bu kara yazıyı kendim yazmadım Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyleymiş ağlarım bazı Gülüm ey sebebim ey Geceleri uyku girmez gözüme Zalım yastık diken oldu yüzüme Uyma dedim uydun eller sözüne Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyleymiş ağlarım bazı Gülüm ey sebebim ey *** ŞİİR *** On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan Baba ocağından yar kucağından Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben Gönlümü çeksede yarin hayali Aşmaya kudretim yetmez cibali Yolcuyum bir kuru yaprak misali Rüzgarın önüne katılmışım ben Garibim namıma Kerem diyorlar Aslımı el almış haram diyorlar Hastayım derdime verem diyorlar Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben