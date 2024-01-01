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Dostluğun adını saklı koymuşlar
Yazın beni yoğa gayri
Kendim vazgeçtim ben kendimden
Yazın beni yoğa gayri
Yalanmış yarimin yeminleri
Dul çıktı şu şehir gelinleri
Kararmış dostlarımın elleri
Yazın beni yoğa gayri
Ne malın var ne de mülkün babadan
Seni bulduk mutluluğu biz yardan
Kara yazmış yazımızı yaradan
Yazın beni yoğa gayri
Ne zor imiş be ey muhtar ah unutmak
Dost elinden yaralanıp ah vurulmak
Bundan sonra haram bize yaşamak
Yazın beni yoğa gayri
Ne malın var ne de mülkün babadan
Seni bulduk mutluluğu biz yardan
Kara yazmış yazımızı yaradan
Yazın beni yoğa gayri
Ne zor imiş be ey muhtar ah unutmak
Dost elinden yaralanıp ah vurulmak
Bundan sonra haram bize yaşamak
Yazın beni yoğa gayri
-
Sen gülünce güller açar, Gülpembe
Bülbüller seni söyler biz dinlerdik, Gülpembe
Sen gelince bahar gelir, Gülpembe
Dereler seni çağlar, sevinirdik, Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
Olamadık Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
Olamadık, Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü, Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü, Gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe
-
Oturmuşum yatağa
Ben beni düşünürüm
Kapı baht kapısı
Bahtımın kapısı kapalı
Karanlığın rengini bilmem
Aydınlık ne demek
Mutlu olmak sevmekse
Sevmek aydınlık demek
Dışarıda kar yağarsa
Hissederim görmem
Ayak sesin uzaktan
Koklarım duymam
Bir köşeye savrulmuş
Buruş buruş ceketin
Sensiz ellerim üşür
İçerimde kar yağar
-
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Dışarıda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Mapus yata yata biter
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
-
Harmanım ben harmanım
Kırk satırlık fermanım
Yok dizinde dermanım
Eyletmen beni
Söyletmen beni
Ağlatman beni
Aynalar aynalar
İster anam darılsın
İster babam darılsın
Vuran elim kırılsın
Eyletmen beni
Söyletmen beni
Ağlatman beni
Aynalar aynalar
Hüznüm sizde görünür
Saçım beyaz örülür
Yasarken de ölünür
Eyletmen beni
Söyletmen beni
Ağlatman beni
Aynalar aynalar
Yüzümde hep çizgiler
İçimde hep ezgiler
Uçup gitti seneler
Eyletmen beni
Söyletmen beni
Ağlatman beni
Aynalar aynalar
-
Bir balıkçı köyünde
Seninle bir yaz
O evde kalmıştık
Duvarları bembeyaz
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
O ev beni çağırır
Gel gör gidemem sensiz
Tavandan sarkan balıkçı ağları
Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi
Gözümün önünde daha dün gibi
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördün
Senin yüzünü bir ben güldürdüm
Şimdi ise o ev çok uzak
Çok uzak o yaz
Hatırladın mı
O balıkçı köyünde seninle bir yaz
Küçücük bir evde kalmıştık
Duvarları bembeyaz
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
O evde geçse bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
-
Gurbetin yolu diz boyu sazlık
Ciğerim yanıyor anam yüreğim ezik
Eline değmemiş elim, gençliğime yazık
Sılada yar ağlar, günü güne bağlar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar.
Postane önü haber alanı
Seherden yatsıya anam herkes dolanır
İki yıldır gelmez yarin haberi
Sılada yar ağlar, günü güne bağlar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar.
Gurbet yolunda yarenlik olmaz
Hasretin derdini çekmeyen bilmez
Yolunu gözlerim, mektubun gelmez
Sılada yar ağlar, günü güne bağlar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
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Hasretinle yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Yokluğunda soldu gönlüm
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Çaresizlik yolu bağlar
Yokluğundan öldü gönlüm
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
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Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
Benden sana son kalan
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama
Ağlar yalnızlığına
Ve işte arda kalan
Bir avuç anı şimdi
Koyup da bir başına
Bırakıp gittin beni
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
Sen yalnız değilsin
Biliyorum nerdesin
Bu üzerdi beni
Yaşasaydın ve görseydin
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
-
Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar
Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin, şu avcun nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları"
Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları"
Bir romanda okumuştum, buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı
Ne olmuş nasıl olmuşsa, aşık olmuştu genç kız
Gene böyle bir durumda tamirci çırağına
Ustama dedim ki: "Bugün, giymeyim tulumları"
Arkası puslu aynamda, taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri, arabayı almaya
O romandaki hayâli belki gerçek yapmaya
O romandaki hayâli belki gerçek yapmaya
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
Öylece bakakaldım, gözümü ayırmadan
Öylece bakakaldım, gözümü ayırmadan
Arabanın kapısını açtım girsin içeri
Arabanın kapısını açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum
Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal
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Allı pullu gelin olacağıdı
Dört köyün narçiçeği Zeyno
Go'madılar ki, gardaş, go'madılar ki
Go'madılar ki, gardaş, ko'madılar ki
İpsizler'in Memed'i sevmiş idi
Dört köyün narçiçeği Zeyno
Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler
Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler
Zeyno güzel, Zeyno nazlı
Zeyno dört köyün ağa kızı
Kız almak için başlık vermek gerek
Oysa fakirin biri Memed
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Variyeti yok ama pek yiğit
İpsizler'in ırgatı Memed
Sevda bu, fakir zengin dinlemez
Aldı kızı, kaçırdı Memed
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr