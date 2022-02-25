Efsane Dizilerin Efsane Müzikleri Şarkı Sözleri
Kıraç Efsane Dizilerin Efsane Müzikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Efsane Dizilerin Efsane Müzikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane Dizilerin Efsane Müzikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıraç
Efsane Dizilerin Efsane Müzikleri
-
Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
Mutluluğu arıyorsan
İnan, inan sözlerime
Yok yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Sevmek acı, gerçek acı
Benzer birbirine
-
Senin gibisi yok bu dünyada
Eğer aşk dedikleri doğruysa
Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı
Çeken bilir, seven bilir buymuş ya
***
Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı
Çeken bilir, seven bilir buymuş ya
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
-
Hayat akıp giderken avuçlarımdan
Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı
Ve artık her şey için
Çok geç demek için
Belki de çok geç
***
Şimdi ellerim bomboş
Sözlerim sarhoş
Gönlüm olmuş bin parça
Çoktan terk edip gitmiş
İçte bu sevda
Gözde olsa ne fayda
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
***
Coşkun ırmaklardan
Tozlu yağmurlardan
Taşlı yollardan geçtim
Yalan olmuş serden
Nar kokulu yardan
Her şeyimden vazgeçtim
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
**
Coşkun ırmaklardan
Tozlu yağmurlardan
Taşlı yollardan geçtim
Yalan olmuş serden
Nar kokulu yardan
Her şeyimden vazgeçtim
***
Şimdi ellerim bomboş
Sözlerim sarhoş
Gönlüm olmuş bin parça
Çoktan terk edip gitmiş
İçte bu sevda
Gözde olsa ne fayda
-
Gelincik çılgın aşkım yanardağım gelincik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
**
Bu nasıl bilmecedir açıklasan olmaz mı
Daha mı kahrolayım ben bunca çektiğim az mı
Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-