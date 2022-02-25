Senin gibisi yok bu dünyada Eğer aşk dedikleri doğruysa Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya