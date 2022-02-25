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Unutamadıklarım Şarkı Sözleri

Kıraç Unutamadıklarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Unutamadıklarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutamadıklarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıraç

Kıraç

Unutamadıklarım

  • Olur Ya

  • Aldırma Gönül

  • Boşu Boşuna

  • Garip

  • Gidenlerin Türküsü

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • Nice Yıllara

  • İnce İnce Bir Kar Yağar/Garip

  • Dumanlı Dumanlı

  • Deniz Üstü Köpürür

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