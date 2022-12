Hayat akıp giderken avuçlarımdan Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı Ve artık her şey için Çok geç demek için Belki de çok geç *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı ** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda