Hayat akıp giderken avuçlarımdan Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı Ve artık her şey için Çok geç demek için Belki de çok geç *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı ** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda

Senin gibisi yok bu dünyada Eğer aşk dedikleri doğruysa Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya