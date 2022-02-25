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Bir evler yaptırdım bre Ramizem
Sazdan samandan amman amman sazdan samandan
İçine girilmez bre Ramizem
Tozdan dumandan amman amman tozdan dumandan
Çalsın davullar bre Ramizem
Kınan yakılsın amman amman kınan yakılsın
(Takın takılsın amman amman takın takılsın)
Bir evler yaptırdım bre Ramizem
Kalaya karşı amman amman kalaya karşı
Nasıl çıkarsın bre Ramizem
Babaya karşı amman amman babaya karşı
Çalsın davullar bre Ramizem
Kınan yakılsın amman amman kınan yakılsın
(Takın takılsın amman amman takın takılsın)
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Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olursun kimseler almaz
Annene bak, gör halini
***
Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olursun kimseler almaz
Annene bak, gör halini
***
Gel güzelim, beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Ne gecem ne gündüzüm belli
Yaşım oldu kırk dokuz, elli
Bağrım yanık gözlerim nemli
Yalan dünya yaktı beni
***
Ne gecem ne gündüzüm belli
Yaşım oldu kırk dokuz, elli
Bağrım yanık gözlerim nemli
Yalan dünya yaktı beni
***
Her can söyler hakiki sözü
Geçti bahar getirdik yazı
Bir gün olur zalimin kızı
Annene bak, gör halini
***
Her can söyler hakiki sözü
Geçti bahar getirdik yazı
Bir gün olur zalimin kızı
Annene bak, gör halini
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Kara gözlüm kar yağdırdın başıma
Acımadın yarim yarim gözüm yaşına
Sevdan ile yandım derdin ile yandım yandım
Yar ateşine
Sen de benim gibi gibi yan ahu gözlüm
Yan kara gözlüm
Sinem cerrah cerrah yaram kanıyor
Gönül her deminde yar yar seni arıyor
Gözlerim dünyayı gözlerim cihanı yar yar
Bir hoş görüyor
Çekildi gözümden can ahu gözlüm
Can kara gözlüm
Bir garibim yar yar yandım ateşte
Şeyda bülbül gibi yar yar kaldım ateşte
Adını söylerim adını söylerim yar yar
En son nefeste
Dünyadan vazgeçtim can ahu gözlüm
Can kara gözlüm
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Sazım ben gidersem sen kal dünyada hey
Gizli sırlarımı aşikar etme hey
Lal olsun dillerin söyleme yad'a hey
Garip bülbül gibi ahu zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey hey
Sen petek misali Veysel'de arı hey
Uğraşır beraber yapardık balı hey
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı hey
Ben babamı sen ustanı unutma hey,
Unutma hey, unutma hey, unutma hey hey
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Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli imanım
Aman üç gün oldu Cemilem ben bu derde düşeli
Gaydırı gubbak Cemilem
Nasıl nasıl edelim de biz bu işe
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin hoca Memiş'e
Cemilem gız ne gezersin sen bu hayatta
Basma da fistan, parlak da potin ayakta
Gaydırı gubbak Cemilem
Nasıl nasıl edelim de biz bu işe
Nikahamızı kıysın
Ünnen gelin hoca Memiş'e
Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım
Haydi gören sancak Cemilem gızı memur garısı
Gaydırı gubbak Cemilem
Nasıl nasıl edelim de biz bu işe
Nikahımızı kıysın
Ünnen gelin hoca Memiş'e
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Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele gönül verme
Ya sevilir ya sevilmez
***
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel gülüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel
Hasbahçe'nin gül agacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Geley geley gel
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel güllüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel
Deryalarda olur bahri
Doldur ben içeyim zehri
Gönül gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Geley geley gel
Gönül gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel güllüm gel, gel tellim gel
Geley geley gel
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Ben de gidem pay-ı tahta
Bilmem ki hangi vakta
Paşaya derdim diyem
Belki de bana baka
Hanım hanım hanımey
Sormisen heç hanımey
Göğsüme vura vura
Çürüttüm sol yanımey
Yüz benden yar yüz benden
Yar çevirdi yüz benden
Gam yardan vefahdır
Heç çevirmi yüz benden
Aslım Maraş dağlıyam
Yar yitirdim ağlıyam
Derdim çok dermanım yok
Her yanımdan dağlıyam
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Kemiğim yapsalar tarak
Yar zülfünün tellerine Leyla
Yakına gel gitme ırak
Bak gözümün sellerine
Gitme Leylam gitme Leylam gitme Leylam
Gitme Leylam mecnunum Leyla Leyla Leyla
***
Gözlerimi bağlasalar
Yarama tuz dağlasalar Leyla
Harmanlarda savursalar
Muhabbeti yellerine
Gitme Leylam gitme Leylam gitme Leylam
Gitme Leylam mecnunum Leyla Leyla Leyla
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Mezar arasında harman olur mu?
Kama yaresine aman derman olur mu?
Kamayı vuran da iman olur mu?
Kazımım aslanım aman yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları aman kana batıyor
Mezar arasından atlayamadım
Döküldü cephanem aman toplayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
Kazımım aslanım aman yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları aman kana batıyor
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Şafak söktü, Sunam yine uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Şafak söktü, Sunam yine uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
***
Çağırırım Sunam, sesim duyulmaz
Uyan Sunam, uyan, uyan derin uykudan
Çağırırım Sunam, sesim duyulmaz
Uyan Sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
***
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
***
Dilerim Allahdan sızlasın için
Uyan Sunam, uyan, uyan derin uykudan
Dilerim Allahdan sızlasın için
Uyan Sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
***
Gezdiğim gurbet elinden
Çekdiğim gönül elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan Sunam derin uykudan
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