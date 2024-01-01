Resimdeki Gözyaşları Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları Benden sana son kalan Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama Ağlar yalnızlığına Ve işte arda kalan Bir avuç anı şimdi Koyup da bir başına Bırakıp gittin beni Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasın Bak o zaman resmime Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu üzerdi beni Yaşasaydın ve görseydin Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasın Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları

Gülpembe Sen gülünce güller açar, Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik, Gülpembe Sen gelince bahar gelir, Gülpembe Dereler seni çağlar, sevinirdik, Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin İnanamadık, Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadık Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin İnanamadık, Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadık, Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü, Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü, Gülpembe Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe Gözlerimde son bir bulut, Gülpembe Hâlâ hep seni arar, seni bekler, Gülpembe

Adsız Oturmuşum yatağa Ben beni düşünürüm Kapı baht kapısı Bahtımın kapısı kapalı Karanlığın rengini bilmem Aydınlık ne demek Mutlu olmak sevmekse Sevmek aydınlık demek Dışarıda kar yağarsa Hissederim görmem Ayak sesin uzaktan Koklarım duymam Bir köşeye savrulmuş Buruş buruş ceketin Sensiz ellerim üşür İçerimde kar yağar

Aldırma Gönül Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladığın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Dışarıda deli dalgalar Gelip duvarları yalar Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma

Aynalar Harmanım ben harmanım Kırk satırlık fermanım Yok dizinde dermanım Eyletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar aynalar İster anam darılsın İster babam darılsın Vuran elim kırılsın Eyletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar aynalar Hüznüm sizde görünür Saçım beyaz örülür Yasarken de ölünür Eyletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar aynalar Yüzümde hep çizgiler İçimde hep ezgiler Uçup gitti seneler Eyletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar aynalar

Beyaz Ev Bir balıkçı köyünde Seninle bir yaz O evde kalmıştık Duvarları bembeyaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O ev beni çağırır Gel gör gidemem sensiz Tavandan sarkan balıkçı ağları Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde daha dün gibi O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördün Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz Hatırladın mı O balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık Duvarları bembeyaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz

Gurbet Yolu Gurbetin yolu diz boyu sazlık Ciğerim yanıyor anam yüreğim ezik Eline değmemiş elim, gençliğime yazık Sılada yar ağlar, günü güne bağlar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar. Postane önü haber alanı Seherden yatsıya anam herkes dolanır İki yıldır gelmez yarin haberi Sılada yar ağlar, günü güne bağlar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar. Gurbet yolunda yarenlik olmaz Hasretin derdini çekmeyen bilmez Yolunu gözlerim, mektubun gelmez Sılada yar ağlar, günü güne bağlar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar

Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinle yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğunda soldu gönlüm Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolu bağlar Yokluğundan öldü gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm

Muhtar Dostluğun adını saklı koymuşlar Yazın beni yoğa gayri Kendim vazgeçtim ben kendimden Yazın beni yoğa gayri Yalanmış yarimin yeminleri Dul çıktı şu şehir gelinleri Kararmış dostlarımın elleri Yazın beni yoğa gayri Ne malın var ne de mülkün babadan Seni bulduk mutluluğu biz yardan Kara yazmış yazımızı yaradan Yazın beni yoğa gayri Ne zor imiş be ey muhtar ah unutmak Dost elinden yaralanıp ah vurulmak Bundan sonra haram bize yaşamak Yazın beni yoğa gayri Ne malın var ne de mülkün babadan Seni bulduk mutluluğu biz yardan Kara yazmış yazımızı yaradan Yazın beni yoğa gayri Ne zor imiş be ey muhtar ah unutmak Dost elinden yaralanıp ah vurulmak Bundan sonra haram bize yaşamak Yazın beni yoğa gayri

Tamirci Çırağı Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları Nerelere gizlesin, şu avcun nasırları Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları" Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları" Bir romanda okumuştum, buna benzer bir şeyi Cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı Ne olmuş nasıl olmuşsa, aşık olmuştu genç kız Gene böyle bir durumda tamirci çırağına Ustama dedim ki: "Bugün, giymeyim tulumları" Arkası puslu aynamda, taradım saçlarımı Gelecekti bugün geri, arabayı almaya O romandaki hayâli belki gerçek yapmaya O romandaki hayâli belki gerçek yapmaya Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan Öylece bakakaldım, gözümü ayırmadan Öylece bakakaldım, gözümü ayırmadan Arabanın kapısını açtım girsin içeri Arabanın kapısını açtım girsin içeri Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal