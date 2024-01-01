-
Gül suya değdi, boynunu eğdi
Ay kuruldu yine tahtına
Masada bir ben, bir de özlem
İçiyorum kara bahtıma
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
Şu kadarcık yok sitemim
Yokluğunu da severim
Yıllar yüzüme tutunur
Çizgiler gelme ihtimalin
Şu kadarcık yok sitemim
Yokluğunu da severim
Yıllar yüzüme tutunur
Çizgiler gelme ihtimalin
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
Şu kadarcık yok sitemim
Yokluğunu da severim
Yıllar yüzüme tutunur
Çizgiler gelme ihtimalin
Şu kadarcık yok sitemim
Yokluğunu da severim
Yıllar yüzüme tutunur
Çizgiler gelme ihtimalin
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
Benim gönüllü yanışım
Pervaneyi utandırır
Senin o saklı gülüşün
Azrail'i dost sandırır
-
Senin olduğun cennete bile girmem
Senin olduğun cennete bile girmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Ölürüm de sana boyun eğmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Ölürüm de sana boyun eğmem
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Senin olduğun cennete bile girmem
Senin olduğun cennete bile girmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Veririm kelleni önünde eğilmem
***
Kara gördüğüme beyaz diyemem
Diyemem, diyemem
Veririm kelleni önünde eğilmem
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Çık, çık, çık hayatımdan
Çık çık çık, çık dünyamdan
Yalanlarını al, dolanlarını al
Çık hayatımdan
***
Yalanlarını al dolanlarını al
Çık hayatımdan
-
Bir mektup yolla, sevdiğim
Gözyaşın seliyle yolla
Gecenin kollarında tutuşan yıldızlarla
Yana yana bana yolla
Uzayıp giden yolları
Düğüm düğüm bana yolla
Akıp giden yılları, başı karlı dağları
Sıra sıra bana yolla
Ne bir ah et ayrılıktan
Ne bir sitem yalnızlıktan
Ürperirsen karanlıktan
Gece gece bana yolla
Üşüdüğüm geceleri
Dinmek bilmez acıları
Boynu bükük goncaları
Dere dere bana yolla
Bir mektup yolla, sevdiğim
Yağmurun sesiyle yolla
Anılar damla damla düşerken saçlarına
Hece hece bana yolla
Olmasın gözlerinde yaş
Bulutları bana yolla
Masmavi denizlere hasret nehirler gibi
Aka aka bana yolla
Ne bir ah et ayrılıktan
Ne bir sitem yalnızlıktan
Ürperirsen karanlıktan
Gece gece bana yolla
Üşüdüğüm geceleri
Dinmek bilmez acıları
Boynu bükük goncaları
Dere dere bana yolla
-
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Şu dereler, şu düzler
Aman, aman, aman
Kem küm dökülen sözler
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Yine mi sürmelendi?
Aman, aman, aman
Ocak söndüren gözler
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom (haydi)
Sivas'tan aldım bakır
Aman, aman, aman
Yosmam, gözlerin çakır
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
O çakır gözlerine
Aman, aman, aman
Kurban olsun bu fakir
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom (of)
Şu derenin bükleri
Aman, aman, aman
Ötüşür keklikleri
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Hiç aklımdan çıkmıyor
Aman, aman, aman
Yârimin dedikleri
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
Bombili, bili-bili-bom, bom
Bombili, bili-bili-bom
-
Geçmişin ağır kapıları
Korkusu uykusunda azılı
Ve ölümün aralayıp açtığı
Yavaş kanayıp tutamadığım dünya
Binbir dilde bir adımı
Altın harfleriyle yazılmış dünya
Yanlış atılmış bir zarı
Uyanmaya sebepsizmiş dünya
Sen kulak asma, bunlara bakma
Aldanma kimseye, yalnız da kalma
Yoksa dünya döner
Ve sen ardından yar olamazsın
Sen kulak asma, bunlara bakma
Aldanma kimseye, yalnız da kalma
Yoksa dünya döner
Ve sen ardından yar olamazsın
Yar olamazsın
Geçmişin ağır kapıları
Korkusu uykusunda azılı
Ve ölümün aralayıp açtığı
Yavaş kanayıp tutamadığım dünya
Binbir dilde bir adımı
Altın harfleriyle yazılmış dünya
Yanlış atılmış bir zarı
Uyanmaya sebepsizmiş dünya
Sen kulak asma, bunlara bakma
Aldanma kimseye, yalnız da kalma
Yoksa dünya döner
Ve sen ardından yar olamazsın
Sen kulak asma, bunlara bakma
Aldanma kimseye, yalnız da kalma
Yoksa dünya döner
Ve sen ardından yar olamazsın
Yar olamazsın
Sen kulak asma, bunlara bakma
Aldanma kimseye, yalnız da kalma
Yoksa dünya döner
Ve sen ardından yar olamazsın
Yar olamazsın
Yar olamazsın
Yar olamazsın
-
Saçının bileğine urgan olayım
Pembe beyaz tenine yorgan olayım
Bir ateş düşer içine
O ben olayım
Bir ateş düşer içine
O ben olayım
Al beni yanına
Al beni yarim
Bir ateş düşer içine
O ben olayım
Al beni yanına
Al beni yarim
Fistanını kaldırma
Kız beni huylandırma
Bakmam gözün yaşına
Şeytanı uyandırma
O kırmızı dudağında al ben olayım
Salınarak yürüdüğün yol ben olayım
İnsafa gelsin baban erin olayım
Al beni yanına
Al beni yarim
Fistanını kaldırma
Kız beni huylandırma
Bakmam gözün yaşına
Şeytanı uyandırma
-
Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı
Siliverse gözümden akan şu yaşı
Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı
Siliverse gözümden akan şu yaşı
Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı
Aşsa bütün dağları aşsa da gelse
Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı
Aşsa bütün dağları aşsa da gelse
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Düşse karlı yollara düşse de gelse
-
Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı
Siliverse gözümden akan şu yaşı
Bir omzuna düşürsem şu yorgun başı
Siliverse gözümden akan şu yaşı
Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı
Aşsa bütün dağları aşsa da gelse
Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı
Aşsa bütün dağları aşsa da gelse
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
Saçlarını öpsem öpsem koklasam
Uyusam göğsünde sarıp saklasam
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Gözümü hiç kırpmasam
Düşse karlı yollara düşse de gelse
O gül yüzü seyretsem
Düşse karlı yollara düşse de gelse
-
Yandım, pervaneyim
Şimdi divaneyim
Bu aşktan öleyim
Mecnundan öteyim
Düşse göğsüme başı
Unutsam suyu, aşı
Dönsem, "Leyla, Leyla" diye
Sonra bulsam aşkı
Dönsem, "Leyla, Leyla" diye
Sonra bulsam aşkı
Bir ben var ki benden öte
"Bil" diyemez, yürek şaşkın
Bir ben var ki benden öte
"Bil" diyemez, yürek şaşkın
Yandım, pervaneyim
Şimdi divaneyim
Bu aşktan öleyim
Mecnundan öteyim
Koşsa yolları, gelse
Aşsa dağları, delse
"N'olur söyle, söyle", diye
Figan etse aşkı
"Ne olur söyle, söyle", diye
Figan etse aşkı
Bir ben var ki benden öte
"Bil" diyemez, yürek şaşkın
Bir ben var ki benden öte
"Bil" diyemez, yürek şaşkın
Yandım, pervaneyim
Şimdi divaneyim
Bu aşktan öleyim
Mecnundan öteyim
Yandım, pervaneyim
Şimdi divaneyim
Bu aşktan öleyim
Mecnundan öteyim
Yandım, pervaneyim
Şimdi divaneyim
Bu aşktan öleyim
Mecnundan öteyim
-
Şeyda bülbüllerinin şakıyan sesi olsam
Buram buram aşk kokan avuçlarına dolsam
Parmağının ucunda sevgi olup kök salsam
Sonsuza kadar kalsam bıkar mısın sevgili?
İzin verirsen bana düşlerine gireyim
Sevdanın hakkı olan hayalleri dereyim
Yeşilleri süsleyip illerine varayım
Dönüp bir kez yüzüme bakar mısın sevgili?
Sevgili sevgili
Dönüp bir kez yüzüme bakar mısın?
İpektan kanatların incinecek korkarım
Yolun ak dağlar sapak kaybolursam ürkerim
Yüzün gülmezse bana yüreğimi burkarım
Sevgiyle karşıma çıkar mısın sevgili?
Arının peteğinde bal olamadım ama
Dünyana girdim diye acı veririm sanma
Delik deşik yüreğim tutmuyor artık yama
Son kurşunu da bana sıkar mısın sevgili?
Sevgili sevgili
Son kurşunu bana sıkar mısın?