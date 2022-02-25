Sana Mecburum Şarkı Sözleri
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Ayrılık isteme ne olur benden
Ben seni sevmişim sana mecburum
Ne gelirse gelsin senin elinden
Ben seni sevmişim sana mecburum
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Hasretin elinden çekemem zulüm
Ben sana vurgunum sana mecburum
Seni kaybetmektir en büyük korkum
Tut elimi bırakma sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum
***
Ayrılmak istesem, ayrılamam ki
Ben sana tutuklu, sana mecburum
Ne yapsam bu dertten kurtulamam ki
Ben sana muhtacım sana mecburum
***
Hiç kimse alamaz senin yerini
Ben senle doğmuşum sana mecburum
Gerçeğe döndürdün hayallerimi
Tek sana aitim sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum