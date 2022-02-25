Ayrılık isteme ne olur benden Ben seni sevmişim sana mecburum Ne gelirse gelsin senin elinden Ben seni sevmişim sana mecburum *** Hasretin elinden çekemem zulüm Ben sana vurgunum sana mecburum Seni kaybetmektir en büyük korkum Tut elimi bırakma sana mecburum *** Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim Sana vurgun sana tutkun sana mecburum *** Ayrılmak istesem, ayrılamam ki Ben sana tutuklu, sana mecburum Ne yapsam bu dertten kurtulamam ki Ben sana muhtacım sana mecburum *** Hiç kimse alamaz senin yerini Ben senle doğmuşum sana mecburum Gerçeğe döndürdün hayallerimi Tek sana aitim sana mecburum *** Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim Sana vurgun sana tutkun sana mecburum