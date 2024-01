Bağa girdim bağ budanmış Bağa bülbül dadanmış Bağa girdim bağ budanmış Bağa bülbül dadanmış On beş yaşında da Nazife de hanım Kimlere aldanmış On beş yaşında da Nazife de hanım Kimlere aldanmış O tepeden bu tepeye Oyun olur mu O tepeden bu tepeye Oyun olur mu On beş yaşında da Nazife de hanıma Doyum olur mu On beş yaşında da Nazife de hanıma Doyum olur mu Çıktım Şarköy'ün bağına Sıra sıra zeytinler Çıktım Şarköy'ün bağına Sıra sıra zeytinler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler On beş yaşında da Nazife de hanıma Yazık ettiler